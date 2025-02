Mohammed Ben Sulayem zwaait nu al enige jaren de scepter in de Formule 1 maar een loopbaan zonder veel gedoe is het voorlopig niet geworden, zo is daar de hele rel rondom de censuur van coureurs er weer bijgekomen. We zetten zijn grootste relletjes en controverses op een rij.

Ben Sulayem is een vooraanstaande persoonlijkheid in de wereld van de autosport, vooral bekend vanwege zijn indrukwekkende carrière als rallyrijder en zijn leiderschap binnen internationale motorsportorganisaties. Hij werd geboren in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, in 1961. De man uit de Emiraten begon zijn rallycarrière in de jaren '80 en groeide al snel uit tot een van de meest succesvolle rallyrijders in het Midden-Oosten. Hij won maar liefst 14 keer het FIA Middle East Rally Championship, met overwinningen tussen 1983 en 2002. Zijn prestaties maakten hem tot een icoon in de autosport=. Niet alleen in zijn eigen regio, maar ook wereldwijd.

Leiderschap in de autosport

Na zijn actieve racecarrière zette Ben Sulayem zijn passie voor de autosport voort door zich te richten op bestuurlijke functies. Hij speelde een cruciale rol in de promotie en ontwikkeling van autosport in het Midden-Oosten. Zijn inspanningen hebben bijgedragen aan het binnenhalen van grote motorsportevenementen in de regio, zoals de Formule 1. In december 2021 werd Mohammed Ben Sulayem verkozen tot president van de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), de wereldwijde overkoepelende organisatie voor de autosport. Hij volgde Jean Todt op en werd hiermee de eerste niet-Europeaan die deze prestigieuze positie bekleedt. Het valt echter niet te zeggen dat de omstreden president zijn positie als voorman geruisloos vervult. Zo is hij door de afgelopen jaren heen al verzeild geraakt in de nodige relletjes. We zetten ze op een rij.

Abu Dhabi 2021-verslag

Eén van de eerste taken waar Ben Sulayem mee te maken kreeg, was het vakkundig oplossen van de schade die tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 aangericht was te repareren. Hoewel er hard ingegrepen werd door Michael Masi als wedstrijdleider aan de kant te schuiven na zijn controversiële beslissingen in de slotrace van dat seizoen, kreeg het uiteindelijke rapport na het onderzoek toch de nodige kritiek te verwerken van verschillende kanten. Met name het gebrek aan kritisch kijken naar de eigen rol bleek te ontbreken.

Sieradensoap

De aanscherpingen rondom het verbod op dragen van sieraden tijdens sessies rondom de Grand Prix van Australië in 2022 zorgde voor een lange doorwerking op de grid. Met name Lewis Hamilton kwam door de beslissing in de clinch te liggen met Ben Sulayem en de FIA en het hele gebeuren zorgde voor de nodige negativiteit en het nodige gedoe. Met name de Brit sprak zich tijdens de eerste seizoenshelft van dat jaar op verschillende manieren uit tegen de hele nieuwe regelgeving en één ding is zeker: het bracht de coureurs en het motorsportorgaan niet dichter bij elkaar.

Gedoe tijdens Grand Prix van Japan

Hoewel de coureurs en de wedstrijdleiding meermaals botsen tijdens dat jaar in 2022, liet de door Ben Sulayem aangestelde wedstrijdleiding tijdens de Grand Prix van Japan wel heel veel steken vallen. Met name het herstelvoertuig dat de baan op kwam, terwijl coureurs nog achter zeer barre omstandigheden achter de safety car reden, zorgde voor woede en irritatie in de paddock. Met het incident van Jules Bianchi uit 2014 in het achterhoofd, nota bene ook in Japan, was het onbegrijpelijk dat dezelfde fout nog eens werd gemaakt. Daar bovenop kwam de hele onduidelijkheid rondom het wel of niet behalen van de wereldtitel door Max Verstappen. Kortom: een race om snel te vergeten voor de FIA en Ben Sulayem.

Woorden met Horner op prijzengala

Tijdens het uitreiken van de constructeursbeker van 2022 aan Christian Horner tijdens het officiële prijzengala na afloop van het seizoen gaf de Brit een kleine steek onder water in de richting van Ben Sulayem en de FIA wat betreft de onduidelijkheid in Japan. De FIA-president liet het er niet bij zitten en besloot om Horner op het podium van repliek te dienen. Het zorgde voor een ongemakkelijke situatie, die de hele feestelijke uitreiking overschaduwde. Formule 1-CEO Stefano Domenicali probeerde de boel nog te redden, maar tevergeefs.

Inperken van politieke uitspraken coureurs

Onder leiding van Ben Sulayem besloot de FIA om de vrijheid van meningsuiting van coureurs sterk in te perken wat betreft politieke statements. Coureurs die zich wilden uitspreken, moesten sinds de invoering van de nieuwe regel eerst schriftelijk toestemming krijgen om die uitspraken of politieke statements te mogen bezigen. Het besluit zorgde voor een storm aan kritiek. Onder meer Max Verstappen, Sergio Pérez, Alex Albon en Lewis Hamilton spraken zich uit tegen het besluit en uiteindelijk nam zelfs Domenicali het op voor de coureurs.

Wens voor een nieuw team

Uitglijertje nummer zoveel waarin Ben Sulayem zich tegenover de Formule 1 en de teams leek te scharen. De gehoopte intrede van Andretti in de Formule 1 zorgde niet overal voor even positieve geluiden in de paddock en sommige spraken zich uit tegen een elfde team op de grid. Ben Sulayem besloot zich aan de andere kant juist via onder meer X uit te spreken en nieuwe teams aan te moedigen om zich richting de sport te begeven. Het zorgde maar weer eens voor de nodige spanningen tussen Ben Sulayem en de Formule 1.

Oude seksistische opmerkingen

Even later na alle bovengenoemde relletjes wist The Times een aantal seksistische opmerkingen die in 2001 op de website van Ben Sulayem rondcirkelden aan het licht te brengen. Op de site, waarop hij uitlegde waar hij wél en niet van hield, stond onder meer: "Ik hou van de woestijn en ik hou ervan om échte mensen te leren kennen. Ik hou niet van praten over geld. Daarnaast hou ik niet van vrouwen die denken slimmer te zijn dan mannen, want dat is niet waar." De FIA verdedigde zijn opmerkingen, normen en waarden, maar opnieuw bleek het geen lekkere gang van zaken voor de president.

Formule 1 in de uitverkoop

Ben Sulayem haalde zich vervolgens ook nog eens de woede van de Formule 1 en Liberty Media op de hals toen hij uitspraken deed over een mogelijke verkoop van de koningsklasse, nadat bekend werd dat Saoedi-Arabië een bod zou hebben gedaan. Volgens Ben Sulayem was een bod van 20 miljard dollar vanuit Saoedi-Arabië om de Formule 1 te kopen 'opgeblazen' en moesten potentiële bieders goed nadenken over wat voor prijs ze zouden willen betalen voor de sport. 'Stapels met geld' waren daarbij volgens Ben Sulayem niet genoeg. Zijn uitspraken zorgden ervoor dat Liberty Media en de Formule 1 hem in een boze brief aanspraken op zijn acties.

Stapje terug en inmenging rondom races

Na de hele reeks aan relletjes aan het einde van 2022 en het begin van 2023, besloot Ben Sulayem dat het tijd was om een stapje opzij te doen van zijn dagelijkse bezigheden met de Formule 1. Hij gaf het stokje door aan directeur single seaters Nicolas Tombazis, waardoor ook Ben Sulayem inmiddels in wat rustiger vaarwater terecht leek te komen. Toch kwam de president begin dit jaar weer onder vuur te liggen na rapporten van de BBC. Men pakte namelijk met een groot verhaal uit over Ben Sulayem, die tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië van 2023 geprobeerd zou hebben om zich te bemoeien met het eindresultaat van de race in Djedda. Het zou daarbij gaan om een tien seconden straf die ontvangen was door Alonso tijdens deze race. De Spanjaard kreeg in het Midden-Oosten destijds meerdere straffen, die volgens de voorman van de FIA teruggedraaid hadden moeten worden.

Nog tijdens de race zou Ben Sulayem, zelf niet aanwezig op het circuit in Djedda, de telefoon hebben gepakt om een belletje te plegen aan Sheikh Abdullah bin Hamas bin Isa Al Khalifa - de vicepresident van sport in het Midden-Oosten en Noord-Afrika - die daar in officiële hoedanigheid aanwezig was. In dat gesprek vertelde Ben Sulayem dat hij vond dat de straffen van Alonso teruggedraaid moesten worden, zo vertelde een klokkenluider tegenover het Britse medium. De FIA-president zou duidelijk gemaakt hebben dat hij 'verwachtte' dat de straf teruggedraaid zou worden van de Spanjaard. Hij dropte door de tien seconden straf buiten het podium van de derde naar de vierde plek.

Las Vegas en vrijspraak

Even later lanceerde dezelfde BBC vervolgens een tweede verhaal over de voormalig coureur. De 62-jarige topman uit Dubai zou in het geheim namelijk officials hebben verteld dat zij het circuit in Las Vegas - waar vorig jaar de eerste succesvolle Grand Prix over de strip van de stad werd afgewerkt - moesten afkeuren voor een Formule 1-race. Waarom Ben Sulayem de Grand Prix van Las Vegas eigenhandig wilde tegenhouden, werd niet duidelijk Dat er iets niet helemaal in de haak is, leek aan de andere kant wel als een paal boven water te staan. Desalniettemin kwam de FIA zelf na onderzoek tot de conclusie dat er niks aan de hand was en Ben Sulayem vrijgesproken werd, al kun je je afvragen hoe objectief en transparant die onderzoeken zijn geweest. Sindsdien is de omstreden en controversiële voorman wél in wat rustiger vaarwater terechtgekomen.

Plotseling vertrek van stewards en wedstrijdleiders

De laatste maanden van 2024 was er veel te doen rondom de wedstrijdleiding in de Formule 1, waarbij er vooral veel commentaar kwam vanuit kamp Verstappen. Ben Sulayem bleek gevoelig voor de discussie, want in een paar maanden tijd liet hij zowel wedstrijdleider Niels Wittich als stewards Tim Mayer en Johnny Herbert hun biezen pakken op elk afzonderlijk toch vreemde manieren. Het zorgde niet alleen bij de heren in kwestie voor vraagtekens, maar ook in de wereld van de Formule 1. Zeker aangezien het er zo op leek dat Ben Sulayem wel heel erg leek te handelen naar de kritieken.

Censuur van coureurs

Lange tijd leek Ben Sulayem zichzelf onder controle te houden, maar tijdens de Grand Prix van Singapore ontketende relletje nummer zoveel, toen Ben Sulayem aan het begin van het Formule 1-weekend via zijn eigen Instagram bekend maakte dat er verscherpingen kwamen tegenover coureurs die zich lieten gaan tijdens FIA-persmomenten. Max Verstappen was direct het eerste kind van de rekening: de destijds drievoudig wereldkampioen liet er een F-bom uitvliegen tijdens de persconferentie van dat weekend en hij werd door de stewards getrakteerd op een taakstraf. Ter protest besloot Verstappen later dat weekend om de pers niet in de perszaal te woord te staan, maar daarbuiten. Charles Leclerc kreeg later ook nog een straf voor eenzelfde soort vergrijp.

Strengere straffen op schelden

Aan het begin van 2025 deed hij daar - naar verluidt buiten een groot deel van de FIA - nog een schepje bovenop. Nog voor het Formule 1-seizoen van 2025 überhaupt begonnen was, hadden we al te maken met de eerste grote rel van dit jaar. Het heeft te maken met nieuwe reglementen rondom 'wangedrag' van coureurs en ontzettend zware straffen die hierop staan. De FIA trad eind januari plotseling naar buiten met een waslijst aan nieuwe reglementen om uitgesproken coureurs de mond te snoeren. Daarbij wordt er bij herhaaldelijke overtredingen écht hard ingegrepen. Wanneer een coureur driemaal binnen twee jaar in de fout gaat, kan de coureur in kwestie naast een geldboete zelfs voor één maand geschorst worden, plus puntenaftrek krijgen in het wereldkampioenschap. Onder zowel coureurs als fans was de verontwaardiging groot. Op deze manier lijkt de sport kapot gemaakt te worden.

