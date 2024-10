De FIA heeft besloten dat er vanaf het Formule 1-seizoen van 2025 geen extra punt meer te verdienen is voor het klokken van de snelste raceronde. Een goed idee volgens verschillende coureurs, maar wellicht dat er een extra te verdienen punt op zaterdag ingevoerd kan worden?

Het extra punt dat te verdienen is in de Formule 1 door de snelste raceronde neer te zetten én binnen de top tien te eindigen, verdwijnt vanaf het seizoen van 2025. Dat heeft de World Motor Sport Council donderdag besloten. De FIA kondigt de verrassende reglementswijziging aan in aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten, die aanstaande zondag verreden wordt. De regel werd in 2019 geïntroduceerd. Als een coureur buiten de top tien de snelste ronde op het bord zette, werd er geen extra punt toegekend.

Artikel gaat verder onder video

Punt voor pole position

Een goed besluit, aldus Carlos Sainz: ""Ik was er geen fan van. Het heeft niets te maken met wie er het snelste was tijdens de race, maar met wie toevallig een gratis pitstop kon maken tijdens de race." Een punt voor het pakken van pole positon in de kwalificatie, vindt de Ferrari-coureur een beter idee: "In een competitief veld is het logisch om daar een punt voor te geven", klinkt het op de persconferentie in aanloop naar het raceweekend.

Niet interessant

Collega Esteban Ocon sluit zich bij de Spanjaard aan: "Ik ben het met Carlos eens. Het is voor ons ontzettend belangrijk om op pole position te staan. In de race rijden we om te winnen, niet om het snelst over één ronde te zijn." Ook Kevin Magnussen kan zich in de woorden van zijn collega's vinden. Volgens de Haas-coureur is het namelijk voor hem sowieso geen factor, omdat hij in het middenveld rijdt.

Gerelateerd