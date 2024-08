Max Vertappen mocht op zeventienjarige leeftijd ruiken aan een kans in de Formule 1 en inmiddels is de Limburger alweer drie wereldkampioenschappen verder en ligt hij op koers voor nummer vier. Zou hij ondanks die successen dingen veranderen als hij tegen zijn zestienjarige zelf kon praten?

Verstappen heeft inmiddels natuurlijk al drie wereldkampioenschappen achter zijn naam in de koningsklasse en er wordt met enige regelmaat gesuggereerd dat de Nederlandse coureur zelfs jacht zou kunnen maken op het record van de meeste wereldtitels, dat nu op naam van Lewis Hamilton en Michael Schumacher staat met allebei zeven stuks. Inmiddels heeft de Red Bull-coureur ook in zijn zeer succesvolle afgelopen seizoenen meerdere opmerkelijke records uit de boeken gereden, waaronder het record van de meeste overwinningen op een rij. Verstappen flikte dat kunstje in 2023, toen hij tien keer op rij de zege wist te pakken.

Fouten maken

Kortom: een uiterst succesvolle loopbaan voorlopig voor de man uit Hasselt in de koningsklasse. Iets waar hij als zestienjarig jochie natuurlijk alleen maar van kon dromen. Toch krijg hij in gesprek met Formula.hu de vraag wat hij aan zichzelf als advies zou geven op die leeftijd als hij de kans zou krijgen om de tijdreizen: "Eerlijk gezegd helemaal niets! Ik denk dat het leven ongelofelijk saai zou worden als je wist wat de toekomst je brengt of wanneer je advies zou krijgen over de toekomst. Waarom? Omdat het soms belangrijk is om fouten te maken en niet te weten wat de toekomst ons brengt, hoe de toekomst zal ontwikkelen en wat we wel of niet kunnen bereiken", zo is het duidelijke antwoord van de wereldkampioen.

Waarzeggers

De Red Bull-coureur vervolgt: "Het zou helemaal niet leuk zijn als we alles van tevoren al zouden weten. Ik zou dat tenminste niet leuk vinden. Hoe noem je mensen ook alweer die beweren de toekomst te zien? Waarzeggers! Ik geloof niet in zulke dingen. Vergeet het maar. Het is zonde om daarover te praten, het interesseert me helemaal niets. Ik wil mijn eigen leven leiden en bijvoorbeeld helemaal niet weten of ik over dertig jaar doodga of dat soort dingen. Wanneer ik doodga? Ik wil het niet weten! Ik wil leven en genieten van het leven met veel plezier. Ik wil genieten van wat ik nu doe en op een gegeven moment wil ik daarmee stoppen en van andere dingen gaan genieten. Misschien wil ik daarom niets tegen mijn zestienjarige zelf zeggen. Ik zou het gewoon opnieuw doen en beleven zoals het gaat."

