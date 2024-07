Helmut Marko spreekt zich uit over de huidige Red Bull-junioren, en noemt het iets positiefs dat jonge rijders de kans krijgen in de Formule 1: "Ik kan geen namen noemen, maar verschillende coureurs in het veld stagneren."

Max Verstappen was met zijn zeventien jaar de jongste debutant ooit in de Formule 1. Red Bull werd door velen voor gek verklaard, maar al snel bleek het een gouden zet om de Nederlander zo vroeg mogelijk op het hoogste niveau uit te laten komen. Verschillende teams zagen het succes van Red Bull Racing en waagden eenzelfde soort gok. Dit pakte goed uit met rijders zoals Lando Norris, George Russell, Charles Leclerc en Oscar Piastri, al hebben we ook meer dan eens een team vrij snel weer afscheid zien nemen van een jong talent. Met name Red Bull-topman Helmut Marko is uitgesproken een groot voorstander van het door laten stromen van jong talent. Iets wat niet helemaal strookt met het feit dat Sergio Pérez nog altijd in de Red Bull zit, terwijl Daniel Ricciardo voor het opleidingsteam van Visa Cash App RB rijdt.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull-junioren

Nu Pérez in een vormcrisis zit, is de kans echter aanwezig dat een nieuwe naam binnenkort zijn intrede in de Formule 1 zal maken: "Het is geen geheim dat Liam Lawson een filmdag voor ons komt verrijden. Isack Hadjar en Arvid Lindblad beschikken over extreem grote kwaliteiten. Ze zijn supersnel en hebben de kwaliteit voor de Formule 1. En je mag Ayuma Iwasa niet vergeten, hij staat momenteel tweede in de Super Formula in Japan", schrijft Marko over zijn junioren in zijn column voor Speedweek. "Met Oliver Bearman [Haas in 2025] promoveert een coureur die op het goede moment op de juiste plek was, naar de Formule 1 volgend jaar. Hij verzekerde zichzelf van een toekomst met zijn race voor Ferrari. Als je naar zijn resultaten in de Formule 2 kijkt, ziet het er een stuk minder goed uit voor hem."

Marko wil de weg vrij maken voor jong talent

De Oostenrijker vervolgt: "Maar het is goed dat jonge coureurs de Formule 1 inkomen, daar ben ik groot voorstander van. Ik kan geen namen noemen, maar er coureurs op de grid die stagneren en afhankelijk van hun humeur, iets beter of iets minder goed presteren. Ze blokkeren het pad voor jonge coureurs. Teams zijn ook vaak bang voor junioren. Natuurlijk zullen zou fouten maken, maar ik heb liever dat iemand fouten maakt en hoop koestert voor de toekomst, dan dat er geen verbetering komt."

Gerelateerd