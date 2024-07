Red Bull heeft Yuki Tsunoda een tijd geleden naar een mental coach gestuurd. De jonge Japanner ging regelmatig flink tekeer over de boordradio, maar gedetailleerde feedback bleef vaak uit.

Yuki Tsunoda is bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van Visa Cash App Racing, het zusterteam van Red Bull Racing. De 24-jarige Japanner draait tot op heden een uitstekend seizoen, waarin hij zijn meer ervaren teammaat Daniel Ricciardo vrij eenvoudig achter zich weet te houden. Tsunoda wordt al jaren gezien als groot talent, maar toch wordt hij nooit écht in verband gebracht met een promotie naar het grote Red Bull Racing. Wel heeft hij onlangs zijn contract verlengd bij het zusterteam, wat betekent dat hij in 2025 ook nog voor VCARB uit zal komen.

Mogelijke opvolger Sergio Pérez

En dat is opvallend lang. VCARB dient grotendeels als het opleidingsteam voor Red Bull Racing, waar jonge coureurs kennis kunnen maken met de Formule 1, om vervolgens een promotie naar de hoofdmacht af te dwingen. Nu daar na de zomerstop mogelijk een plekje vrij komt vanwege de ondermaatste prestaties van Sergio Pérez, wordt er volop gespeculeerd over wie de Mexicaan zou kunnen vervangen. De naam van Tsunoda wordt genoemd, maar ook Liam Lawson lijkt een kanshebber te zijn. De vraag zal vooral zijn of Red Bull Tsunoda volwassen genoeg acht voor het zitje naast Max Verstappen. Zo liet hij in het verleden regelmatig zijn emoties de vrije loop over de boordradio.

Tsunoda naar mental coach

In gesprek met GrandPrix247 wordt Helmut Marko gevraagd naar die boordradio's: "We hebben veel discussies gehad met Yuki. We hebben hem ook naar een mental coach gestuurd, want ten eerste was dat schreeuwen gewoon dom. En hij werd langzamer. Daar maakte ik mij het meeste zorgen over", aldus de Red Bull-topman. "We leerden hem dat als je een engineer vertelt dat de auto waardeloos is... Wat moet hij dan doen? Je moet gedetailleerde technische informatie geven. Je moet je concentreren en precies ontdekken wat het probleem is. Als je nu privé spreekt met Yuki is hij niet meer aan het schreeuwen, maar hij heeft een agressieve manier van praten."

