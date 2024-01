Brian Van Hinthum

Red Bull Racing beleefde het afgelopen seizoen een jaar om nooit te vergeten. Voor 2024 hopen teams als Mercedes en Ferrari het gat natuurlijk te dichten gedurende de winter, maar volgens Eddie Jordan is er eigenlijk geen kans dat dit ook daadwerkelijk gebeurd is.

Daar waar Mercedes en Lewis Hamilton jarenlang zorgden voor de nodige voorspelbare races en uitslagen, waren het dit seizoen Red Bull Racing en Verstappen die een ongekende en nog nooit eerder vertoonde vorm van dominantie lieten zien. Slechts één keer wist er een andere auto dan de RB19 te zegevieren, toen Carlos Sainz er tijdens de Grand Prix van Singapore met de overwinning vandoor ging. Verstappen eindigde zelf uiteindelijk nog negentien zeges in 22 races, waarmee hij misschien wel het meest dominante seizoen in de historie wist te rijden.

Over dertig jaar terugkijken

Tijdens de Formula For Success-podcast gooit David Coulthard een balletje op over de andere teams. Hij denkt dat Ferrari en Mercedes wellicht in de winter het gat kunnen dichten en misschien zelfs eroverheen kunnen gaan bij Red Bull. Daar moet Jordan niets van weten: "Nee, geen kans. Simpel, als je een auto bouwt en Adrian Newey in je team hebt. Wellicht kijken we over twintig tot dertig jaar terug en zeggen we: 'Weet je wat? Dat 2023 was een ongelofelijk met wat ze bereikt hebben.' Zo'n geweldig seizoen hadden Max Verstappen en Red Bull", opent de voormalig teambaas.

Fietsen met Newey

Hij vervolgt: "Vergeet even niet dat mijn fietsmaat Adrian Newey is. Hij vertelde mij dat hij niet meeging naar Abu Dhabi omdat hij de laatste puzzelstukjes moest leggen voor de Red Bull van volgend jaar. Je weet hoe Adrian is. Hij geeft niet zoveel weg. Je weet wel op de manier hoe hij praat dat hij vrij rustig en blij is over de plek waar ze staan. Zet dat weg tegen een Mercedes, Ferrari of Aston Martin. Het maakt niet uit wie ze aangenomen hebben. Het duurt lang voor alles zó samenwerkt dat je dichtbij Red Bull kan gaan komen. Naar mijn mening hadden ze vijf of zes maanden voorsprong richting de auto van volgend jaar."