Donderdag 2 februari 2023 10:46 - Laatste update: 11:01

Als allereerste tickets voor de Grand Prix van Emilia Romagna of de Grand Prix van Italië op Monza bemachtigen? Dat kan. GPFans heeft de primeur om als één van de eersten kaarten aan te bieden voor de races in Zuid-Europa. Via onze GPFans Ticketshop kun jij direct beslag leggen op deze tickets. Maar wees er op tijd bij, want op = op.

Het indrukwekkende Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola verscheen in 2020 voor het eerst op de Formule 1-kalender als invaller vanwege de coronapandemie, maar de historische baan - met een zeer uitdagend karakter - werd al snel een publiekslieveling bij zowel veel fans als de coureurs zelf. De race werd daarom in 2021 én 2022 ook op de kalender gezet ter vervanging van de race in China, en niet veel later werd bekendgemaakt dat er een deal was gesloten om tot en met ten minste 2025 een race te blijven organiseren. De bijzondere ligging van het circuit zorgt er in combinatie met de vaak wisselvallige weersomstandigheden voor dat het ieder jaar weer een race is om je vingers bij af te likken. Wil jij zeker zijn van een plekje op de tribune in het weekend van vrijdag 19 tot en met zondag 21 mei? Bestel dan hier direct de felbegeerde kaarten.

Kaarten bestellen voor de Grand Prix van Italië op Monza

De Grand Prix van Monza is daarnaast natuurlijk één van de grote drie op de Formule 1-kalender. Het historische circuit opende in 1922 officieel haar deuren en maakt al sinds de oprichting van het wereldkampioenschap Formule 1 in 1950 onderdeel uit van de lijst met bestemmingen. Door de lange rechte stukken en snelle bochten wordt deze baan met recht the temple of speed genoemd, want hier worden de hoogste gemiddelde topsnelheden van het seizoen gehaald. Het is dan ook de perfecte race om vanaf de tribune toe te kijken: inhaalacties zijn hier een zekerheidje. Daarnaast heeft het circuit net als het Autodromo Enzo e Dino Ferrari een prachtige ligging onder de Italiaanse zon. Wil jij in het weekend van vrijdag 1 tot en met zondag 3 september op het beste stoeltje plaatsnemen? Bestel dan hier direct je kaarten.

De tifosi tijdens de Grand Prix van Italië

