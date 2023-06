Redactie

Woensdag 14 juni 2023 18:15

Max Verstappen en Kelly Piquet zien elkaar natuurlijk door het rondreizen over de hele wereld niet altijd even vaak, dus wanneer het tweetal elkaar wél ziet nemen ze het er ook van. Dit keer waren de tortelduifjes op een luxe jacht om daar van elkaar en een sportieve activiteit te genieten. Ook Martin Garrix kwam nog even langs.

Verstappen en Piquet kregen aan het einde van 2020 een relatie en sindsdien is het stel, zoals we vaak op de socials en tijdens raceweekenden te zien krijgen, dolgelukkig. Hoewel het tweetal niet al te vaak naar de voorgrond treedt, ontkomen ze natuurlijk lang niet altijd aan de paparazzi wanneer ze samen van elkaar en hun vrije tijd genieten. In aanloop naar de Grand Prix van Canada hebben de tortelduifjes elkaar ook opgezocht en waren zijn in Saint Tropez om daar te genieten van het lekkere weer en van elkaar.

Middagje op zee

Dat deed het stel door in een luxe jacht de zee op te gaan en daar plezier te maken. Op foto's van Daily Mail valt te zien hoe ze samen relaxen op het jacht en later een aantal pogingen doen om op een soort paddle board de zee op te gaan, al is dat niet met even veel succes. Ook wereldberoemde DJ Martin Garrix was erbij tijdens het relaxmiddagje in het zuiden van Frankrijk. Verstappen en Garrix zijn al enkele jaren goede vrienden en de muzikant is dan ook vaak aan de zijde van de Formule 1-coureur te zien. Vanaf donderdag loopt Verstappen weer gewoon in de paddock rond aan de andere kant van de oceaan. De Grand Prix van Canada staat dit weekend namelijk op het programma.