Eloisa Lambiase, de vrouw van Gianpiero Lambiase, de race-engineer van Max Verstappen, heeft op Facebook een mijlpaal gedeeld in haar strijd tegen borstkanker en daarbij het medische team in het zonnetje gezet. Het verklaart waarom ‘GP’ afgelopen seizoen een aantal keer afwezig was en waarom de engineer na het vallen van de vlag in Abu Dhabi zijn emoties niet volledig de baas kon blijven.

Afgelopen seizoen werd duidelijk dat er iets speelde bij Lambiase, al werd steeds aangegeven dat het om privéomstandigheden ging. ‘GP’ moest in 2025 vanwege die omstandigheden twee races missen, namelijk die in Oostenrijk en België. Simon Rennie was tijdens die twee weekenden de stem in de oren van de Nederlander. Lambiase zou ook het weekend in Qatar overslaan, maar vanwege de titelkansen van Verstappen, die sinds Las Vegas weer écht meedeed om de titel, besloot hij toch af te reizen.

Moeilijke periode familie Lambiase

Op sociale media geeft de vrouw van Lambiase nu een inkijkje. Zo deelde ze cupcakes uit aan het medische team dat haar door een moeilijke periode heeft geholpen: "De mooiste cupcakes, gemaakt door de twee mooiste zielen, voor het ongelooflijke medische team. Ik zal voor altijd dankbaar zijn voor het hele medische team, vrienden en familie die zoveel liefde, vriendelijkheid, vrijgevigheid en medeleven hebben getoond. De reis is nog niet voorbij, maar met de steun die ik achter me heb, kan ik alles aan. Ik hou van jullie allemaal."

Mijlpaal

Ook Ro and Mary’s, die de cupcakes maakten, gingen in op de situatie: "Gisteren vierden we een mijlpaal die meer betekent dan woorden kunnen omschrijven. Onze prachtige vriendin heeft een enorme stap gezet in haar strijd tegen borstkanker, en haar kracht is niets minder dan inspirerend." Daarnaast ging er een extra dankwoord uit naar het oncologieteam: "Jullie hebben haar door haar zwaarste momenten geholpen met zoveel vriendelijkheid en deskundigheid."

