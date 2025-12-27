Emotioneel bericht verklaart afwezigheid van Lambiase bij Verstappen
Emotioneel bericht verklaart afwezigheid van Lambiase bij Verstappen
Eloisa Lambiase, de vrouw van Gianpiero Lambiase, de race-engineer van Max Verstappen, heeft op Facebook een mijlpaal gedeeld in haar strijd tegen borstkanker en daarbij het medische team in het zonnetje gezet. Het verklaart waarom ‘GP’ afgelopen seizoen een aantal keer afwezig was en waarom de engineer na het vallen van de vlag in Abu Dhabi zijn emoties niet volledig de baas kon blijven.
Afgelopen seizoen werd duidelijk dat er iets speelde bij Lambiase, al werd steeds aangegeven dat het om privéomstandigheden ging. ‘GP’ moest in 2025 vanwege die omstandigheden twee races missen, namelijk die in Oostenrijk en België. Simon Rennie was tijdens die twee weekenden de stem in de oren van de Nederlander. Lambiase zou ook het weekend in Qatar overslaan, maar vanwege de titelkansen van Verstappen, die sinds Las Vegas weer écht meedeed om de titel, besloot hij toch af te reizen.
Moeilijke periode familie Lambiase
Op sociale media geeft de vrouw van Lambiase nu een inkijkje. Zo deelde ze cupcakes uit aan het medische team dat haar door een moeilijke periode heeft geholpen: "De mooiste cupcakes, gemaakt door de twee mooiste zielen, voor het ongelooflijke medische team. Ik zal voor altijd dankbaar zijn voor het hele medische team, vrienden en familie die zoveel liefde, vriendelijkheid, vrijgevigheid en medeleven hebben getoond. De reis is nog niet voorbij, maar met de steun die ik achter me heb, kan ik alles aan. Ik hou van jullie allemaal."
Mijlpaal
Ook Ro and Mary’s, die de cupcakes maakten, gingen in op de situatie: "Gisteren vierden we een mijlpaal die meer betekent dan woorden kunnen omschrijven. Onze prachtige vriendin heeft een enorme stap gezet in haar strijd tegen borstkanker, en haar kracht is niets minder dan inspirerend." Daarnaast ging er een extra dankwoord uit naar het oncologieteam: "Jullie hebben haar door haar zwaarste momenten geholpen met zoveel vriendelijkheid en deskundigheid."
Gerelateerd
Net binnen
Emotioneel bericht verklaart afwezigheid van Lambiase bij Verstappen
- 33 minuten geleden
Verstappen deelt unieke voorbereiding op F1-races: "Gebruiken mods op Assetto Corsa"
- 1 uur geleden
- 2
Russell open over gesprekken Verstappen en Mercedes: 'Voelde me ondergewaardeerd'
- 3 uur geleden
- 4
'Lambiase in gesprek met Aston Martin', Teams bouwen twee verschillende 2026-auto's | GPFans Recap
- Gisteren 20:07
'Hamilton nog steeds gebroken door enorme psychologische impact van Abu Dhabi 2021'
- Gisteren 18:11
- 6
Verstappen kraakt McLaren-tactiek: "Ik zou een duidelijke nummer één en twee hebben"
- Gisteren 17:06
- 3
Veel gelezen
Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"
- 13 december
Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
- 11 december
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 7 december
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- 7 december
FIA deelt extra straffen uit aan vier coureurs na afloop van seizoensfinale in Abu Dhabi
- 8 december
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2025 afgesloten wordt met de superlicenties
- 20 december