GPFans is op zoek naar een allround webredacteur ter versterking van de redactie. Gaat jouw hart sneller kloppen van de Formule 1 en ben je een tekstschrijver pur sang? Dan is deze functie je wellicht op het lijf geschreven. Wij zoeken iemand met een beschikbaarheid van +- 16 uur per week.

📌 Werken bij GPFans

Als allround webredacteur van GPFans ga je voor één van de grootste en meest toonaangevende Formule 1-platformen van Nederland werken. Je komt terecht in een jong en dynamisch team van redacteuren, waarmee je samenwerkt met onze social media- en videoafdeling. Werken doe je thuis of op één van onze twee kantoren in Doetinchem en Hilversum. De dagen zijn divers, zowel qua werkzaamheden als tijden. Een ochtenddienst op dinsdag, een middagdienst op donderdag en een avonddienst tijdens een Grand Prix op zondag kan maar zo één van je werkweken zijn.

📌 Wat ga je doen?

Als webredacteur is het schrijven en redigeren van artikelen één van je hoofdtaken, maar daar houdt het niet op. Tijdens raceweekenden wordt er een liveblog bijgehouden, schrijf je samenvattingen en dienen de social media-kanalen up-to-date te zijn. Breaking nieuws? Dan stuur je gelijk even een pushmelding naar onze tienduizenden abonnees. Op maandag sturen we ook een nieuwsbrief de deur uit. Tussendoor nog even een longread schrijven of een stukje historie uitdiepen? Ga je gang. En wie weet schuif je ook nog even aan bij onze podcast of neem je een interview af met een prominente naam uit de autosportwereld. Het kan allemaal. Je hebt veel inspraak in hoe je takenpakket eruitziet.

📌 Wat verwachten wij van jou?

Wanneer je aan de slag gaat als webredacteur, verwachten we een piekfijne beheersing van de Nederlandse taal, een vlotte pen en een foutloze schrijfstijl. Ervaring met journalistiek is een pré, maar absoluut geen vereiste. Uiteraard heb je affiniteit met de Formule 1 en de autosport. Verder ben je flexibel inzetbaar en ben je bereid regelmatig te werken tijdens raceweekenden en/of in het weekend. Bij ons krijg je veel vrijheid en dus ook de mogelijkheid om thuis te werken. We verwachten wel dat je minimaal één keer per week naar kantoor komt; wel zo gezellig toch?

📌 Wat bieden wij jou?

• Een dynamische functie, met veel vrijheid én doorgroeimogelijkheden.

• De mogelijkheid om parttime, op basis van een 0-urencontract of freelance te werken.

• We bieden een aantrekkelijk salaris, afhankelijk van je kennis en ervaring.

• Werk je op kantoor, dan verzorgen wij de lunch.

• In overleg kun je een groot deel van je werkdagen zelf invullen.

• Reiskosten worden vergoed

Interesse? Dat snappen we 😉

Stuur een e-mail met je C.V., motivatie en testartikel naar [email protected] 📨

