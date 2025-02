Fernando Alonso kan het komende seizoen bij Aston Martin topontwerper Adrian Newey verwelkomen. De topontwerper trekt na dit seizoen de deur achter zich dicht bij het team van Red Bull Racing en dat is iets waar Alonso naar uitkijkt. Hij weet echter wel dat hij zich nog geen illusies hoeft te maken voor aankomend jaar.

Vorig seizoen werd het team van Red Bull Racing opgeschrikt door het plotselinge vertrek van Newey, die na achttien jaar de deur bij het team waar hij zoveel successen mee beleefd heeft achter zich dicht trekt. Na afloop van zijn aankondiging kon het grote speculeren over de toekomst van de gewilde Newey beginnen. De Britse topontwerper was onder meer in beeld bij de teams van Ferrari en Williams, al zou je kunnen stellen dat elk team op de grid wel zou wensen om de krabbel van Newey te bemachtigen. Inmiddels weten we natuurlijk dat hij aan de slag gaat bij Aston Martin.

Artikel gaat verder onder video

Geen kampioen in 2025

In Silverstone gaat de legendarische ontwerper onder meer samenwerken met Alonso, iets waarvan hij al langer zei dat hij daar zeer geïnteresseerd in was. Alonso - op zijn beurt - kan zich dan weer opmaken op een man die het team naar een hoger niveau kan gaan tillen, zeker richting de nieuwe motorreglementen van 2026. Richting 2025 maakt Alonso zich vanzelfsprekend nog geen illusies over een mogelijke kampioenschapsstrijd: "In 2025 zeker niet. De auto's blijven hetzelfde als dit jaar en het wordt bijna onmogelijk voor ons om een grote sprong te maken", zo zegt hij tegenover DAZN.

Verwachtingen hoog

De Spanjaard vervolgt: "Hopelijk wordt het beter dan in 2024, maar we gaan het kampioenschap niet winnen. In 2026 komt er volgens een verandering in regels en gaat Adrian Newey vanaf aanstaande april aan het project werken. Hopelijk hebben we een goed jaar, maar het kampioenschap winnen doe je niet zomaar. Ik weet natuurlijk dat de verwachtingen heel hoog zijn richting het voorseizoen in 2026 en tijdens de presentatie van de auto", zo besluit de tweevoudig wereldkampioen.

Gerelateerd