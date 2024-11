Verstappen voor Norris in Vegas: 'Maar wordt wel lastig verhaal' | GPFans News

In Las Vegas hebben we een prachtige kwalificatie meegemaakt waar George Russell uiteindelijk pole position wist te pakken. Het team van Mercedes is al het hele weekend sterk. Echter, zijn teamgenoot Lewis Hamilton, wist in de laatste ronde niet te presenteren onder druk en kwam daardoor hij niet verder kwam dan P10. Sainz en Gasly maken de top drie compleet. Bekijk de nieuwe GPFans Video hieronder.

