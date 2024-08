VIDEO: Sainz eerlijk over Hamilton naar Ferrari | GPFans News

Hoewel Carlos Sainz liever nog bij Ferrari had gezeten na 2024, erkent hij ook dat als hij dan toch vervangen moet worden, dan maar door Lewis Hamilton. De Spanjaard vertrekt eind dit seizoen, na vier jaar in dienst te zijn geweest bij de Scuderia. Voor Sainz zelf zit er een avontuur in bij Williams. Die deal is kort nadat de zomerstop begon, bekendgemaakt.

