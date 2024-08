De zomerstop is inmiddels in volle gang en dus is er de gelegenheid om terug te blikken op de eerste helft van het seizoen. De Formule 1 was zo vriendelijk om de gemiddelde startpositie van de coureurs op een rij te zetten.

De eerste seizoenshelft is achter de rug en het is Max Verstappen die aan de leiding van het wereldkampioenschap gaat en de grote favoriet is om zijn vierde wereldtitel op een rij te pakken. Zo makkelijk als in voorgaande seizoenen gaat het echter niet voor de Red Bull-coureur. Het Oostenrijkse team heeft het lastig met het upgraden van de wagen die aan het begin van het seizoen nog zo dominant was en McLaren en Mercedes hebben aan de andere kant wél een gigantische stap in de goede richting weten te zetten. Gelukkig voor Verstappen heeft de Limburger nog een redelijk ruime voorsprong op de naderende Lando Norris, maar een uitgemaakte zaak is het nog niet.

Pérez ook hier teleurstellend

Voorlopig doet hij het ook in het klassement van de gemiddelde startpositie het beste, al scheelt het daar een stuk minder met Norris. De Nederlander vertrekt voorlopig vanaf een gemiddelde startpositie van 2.6, terwijl Norris vlak achter hem aansluit op 3.4. Het is Charles Leclerc die de top drie completeert met een gemiddelde startpositie van 4.9. Ook in dit klassement is weer duidelijk wat voor belabberd seizoen Sergio Pérez aan het afwerken is: de Mexicaan start gemiddeld vanaf de achtste plek met een positie van 8.7. Daarmee staat hij behoorlijk achter op de rest van de topteams. Yuki Tsunoda completeert de top tien.

