Coureurs vermaakten zich kostelijk in de korte pauze voor Braziliaanse GP

De race in Mexico is amper voorbij of Interlagos staat alweer voor de deur. Daartussen kregen de coureurs precies een week rust. Geen startlichten, geen meetings, geen deadlines. Wat deden ze met die dagen? Sommigen doken de sportschool in, anderen het zwembad. Er werd gefeest, gereisd en zelfs getrouwd!

Charles Leclerc: één knie, één ring, één Leo.

De zon zakt achter de heuvels, het water glinstert en Charles Leclerc kiest zijn moment. Eén knie op de grond, hond Leo netjes naast hem met een klein doosje aan zijn halsband.

Alexandra Saint Mleux hoeft niet na te denken; haar “ja” klinkt nog voor hij de ring goed vastheeft. Binnen een paar uur staat zijn Instagram vol met felicitaties. Maar Leclerc blijft kalm. We weten allemaal dat hij eerst het seizoen wil afmaken!

Halloween: van pompoenen tot straaljagers

Artikel gaat verder onder video

Niet iedereen koos voor rust. Lando Norris en MotoGP-ster Fabio Quartararo besloten Halloween serieus te nemen. Ze ruilden outfits! De foto stond binnen een uur overal online.

Liam Lawson pakte het anders aan. Hij stapte een cryo-capsule in, honderd graden onder nul, tien minuten!

Eenzame uurtjes in de simulator

Oscar Piastri koos niet voor feestjes of verkleedpartijen. Terwijl het merendeel van de grid ontspande, zat hij in de simulator. Volledig gefocust, zoals altijd. Zijn boodschap was duidelijk: hij geeft zich niet zomaar gewonnen en blijft jagen op elk punt.

Fernando Alonso trok de natuur in. Op zijn racefiets doorkruiste hij de heuvels rond Oviedo, zoals hij dat al jaren doet. Geen poespas, geen gezelschap, gewoon kilometers maken. Zelfs op zijn leeftijd blijft hij in beweging, vastbesloten om elk moment scherp te blijven.

Wat F1-fans kunnen doen tot de start van de Braziliaanse GP

De coureurs lieten zich van hun creatieve kant zien deze week. Maar ook als fan hoef je niet stil te zitten. Terwijl de countdown naar Interlagos loopt, zijn er genoeg manieren om zelf de tijd goed door te komen.

Een klassieker is het herbeleven van iconische races! Denk aan Verstappens waanzinnige inhaalrace in 2024, een perfecte opwarmer. Of zet de documentaire Senna aan op Netflix. Het verhaal van de Braziliaanse legende brengt je meteen in de juiste sfeer voor het raceweekend.

Voor wie wat extra spanning zoekt, is er ook een digitale optie. Via de top 10 online casino Nederland kun je F1-slots proberen, compleet met motorgeraas en startlichten. Sommige van deze platforms bieden ook de mogelijkheid om direct te wedden op de race. Ideaal voor wie de adrenaline alvast wil voelen stijgen.

Liever zelf achter het stuur? Pak de controller erbij en rijd een rondje over Interlagos met de officiële F1 2025 game. Geen helm nodig, wel focus. Zo beleef je het raceweekend zelf, zonder de jetlag.

Vier races tot de finish

Nog vier keer de lichten uit, vier keer het vizier naar beneden. De Formule 1 nadert zijn slotstuk, en elk weekend telt.

Interlagos trapt af, gevolgd door Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. Elke race brengt andere omstandigheden, andere risico’s, en voor sommigen misschien nog één laatste kans om iets bijzonders te laten zien.

De coureurs lijken er klaar voor. Sommigen zijn bijgekomen, anderen hebben juist doorgepakt. Van verlovingen tot nachten in de simulator, ieder heeft zijn eigen manier om scherp te blijven. De onderlinge verschillen zijn klein, de druk neemt toe, en fouten worden niet meer vergeven. Het seizoen kan nog onverwachte wendingen nemen.

Op zondag 9 november staan ze er weer: helm op, hand aan het stuur, blik vooruit. Alles wat de afgelopen maanden is opgebouwd, komt nu in de laatste vier races samen. En ook als kijker voel je het verschil.

Dus zorg dat je klaar zit. Want de tussenstop is voorbij. Vanaf hier is het gas erop tot de finish.

Gerelateerd