Volg GPFans nu ook op Google Discover en win!

GPFans volg je vanaf nu ook via Google Discover, je persoonlijke nieuwsfeed op je mobiele telefoon. Dit zorgt ervoor dat je zonder ruis al het belangrijke Formule 1-nieuws direct in je Discover-overzicht te zien krijgt. Ons volgen is super eenvoudig: klik hier, zorg dat je ingelogd bent op je Google-account en klik vervolgens op '+ volgen op Google'. Klaar is kees. Een leuke bijkomstigheid: je kunt ook nog eens een Red Bull-polo of Red Bull-oordopjes winnen.

Google Discover is voor veel mensen één van de belangrijkste bronnen om het laatste nieuws tot zich te nemen. Sinds kort heeft Google Discover een volgfunctie uitgerold, waarmee je met één druk op de knop je favoriete media kunt volgen. Op deze manier kan Google je persoonlijke feed nog beter afstemmen op wat jij graag wil zien. Als racefanaat wil je natuurlijk het allerlaatste F1-nieuws direct in je overzicht te zien krijgen. En dat kan als je GPFans volgt in Google Discover. En dat is bijzonder eenvoudig. Volg onderstaande stappen en je bent binnen 30 seconden geabonneerd op GPFans in Google Discover.

Zo volg je GPFans op Google Discover ⤵️

1. Ga naar onze Google Discover-pagina door hier te klikken.

2. Zorg dat je ingelogd bent op je Google-account en klik op '+ volgen op Google'

3. Klaar is kees.

Op onze Google Discover-pagina zie je de artikelen van al onze internationale edities, maar geen zorgen; wanneer je geabonneerd bent weet Google dat jij alleen de Nederlandstalige artikelen voorgeschoteld wil krijgen.

Eerder schreven we ook al dat je GPFans kunt volgen op Google Nieuws. Je kunt dit ook combineren met Google Discover. Om je te abonneren op ons Google Nieuws-kanaal, klik je hier. Ontvang je het laatste F1-nieuws ook graag via WhatsApp? Klik dan hier om je aan te melden voor ons WhatsApp-kanaal. Nu weet je helemaal zeker dat je niets meer mist van alle ontwikkelingen binnen en buiten de F1-paddock.

Om kans te maken op de Red Bull-polo of Red Bull-oordopjes moet je GPFans volgen op Google Discover (zoals hierboven omschreven). Eind november maken we de winnaar bekend op onze social media-kanalen.

