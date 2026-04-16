Bearman hersteld van zware 50G-crash in Suzuka: "Het kon veel erger zijn"
Oliver Bearman is inmiddels goed hersteld van zijn zware crash tijdens de Grand Prix van Japan. De jonge Brit klapte op het circuit van Suzuka met een impact van 50G in de bandenstapels en hield daar een pijnlijke knie aan over. Inmiddels kan hij de blik weer volledig richten op de eerstvolgende race in Miami.
Het incident vond eind vorige maand plaats in de tweeëntwintigste ronde van de race. Bearman naderde de Spoon Curve met een snelheid van 308 kilometer per uur, maar werd verrast door de Alpine van Franco Colapinto. Door de nieuwe reglementen rondom energie-terugwinning ontstond er een snelheidsverschil van zo'n vijftig kilometer per uur tussen beide wagens. De Haas-coureur moest uitwijken, kwam op het gras terecht en verloor de controle over zijn VF-26, waarna hij zijwaarts in de baanafscheiding belandde. Hoewel hij hinkend uitstapte, wezen röntgenfoto's in het medisch centrum uit dat hij geen botbreuken, maar slechts een gekneusde rechterknie had opgelopen.
Pijnlijke terugreis
De vlucht naar huis bleek echter geen pretje voor de coureur. Tegenover SportBible blikt hij terug op de nasleep van de harde klap. "Het was een zware reis, simpelweg omdat ik daarna natuurlijk niet veel bewoog", vertelt Bearman. "Ik had wat zwelling op de knie, maar alles is nu oké. Gelukkig was het de rechterknie, dus ik was in orde". Ondanks de fysieke ongemakken zat de 20-jarige coureur alweer snel achter het stuur, zij het in eerste instantie virtueel. "Eigenlijk was ik woensdag of donderdag alweer aan het rijden in de simulator, omdat mijn broer en ik aan het oefenen waren voor een endurancerace in het weekend", legt hij uit. Hij beseft dat hij geluk heeft gehad met de afloop van het ongeval. "Het had veel erger kunnen zijn. Ik ben dus heel, heel dankbaar en kijk ernaar uit om in Miami weer de baan op te gaan".
Grand Prix van Miami
De deelname van Bearman aan de Grand Prix van Miami, die begin mei op de kalender staat na een ongebruikelijk lange pauze, is inmiddels door teambaas Ayao Komatsu bevestigd. De Brit kent tot nu toe een sterk tweede seizoen in de Formule 1. Met zeventien punten bezet hij momenteel de zevende plaats in het wereldkampioenschap, waarmee hij boven beide coureurs van Red Bull Racing en zijn eigen teamgenoot Esteban Ocon staat. Mede door zijn prestaties staat het team van Haas verrassend vierde in het constructeurskampioenschap.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
- Vandaag 10:04
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Net binnen
- 4 minuten geleden
- 55 minuten geleden
- 1 uur geleden
- 2 uur geleden
- 3 uur geleden
- 3 uur geleden
- 2
Veel gelezen
- 14 april
- 11 april
- 6 april
- 30 maart
- 14 april
- 29 maart