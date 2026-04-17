Lewis Hamilton en Kim Kardashian voeden geruchten en lijken samen te gaan
Lewis Hamilton (41) en realityster Kim Kardashian (45) voeden de geruchten over een mogelijke relatie nadat het duo samen is gespot tijdens het winkelen voor meubels in Los Angeles. De zevenvoudig wereldkampioen en de Amerikaanse onderneemster werden eerder deze maand ook al samen gezien op het festival Coachella.
De twee werden op 14 april gefotografeerd in een designwinkel in Los Angeles, waar zij volgens getuigen in een ontspannen sfeer keken naar luxe interieurartikelen en vloerkleden. Deze gezamenlijke aankoop van meubels wakkert geruchten aan dat het stel mogelijk plannen heeft om te gaan samenwonen. Enkele dagen daarvoor bezochten Hamilton en Kardashian samen met olympisch schermer Miles Chamley-Watson en Kardashians dochter North West het optreden van Justin Bieber op Coachella. Hoewel zij met maskers en sjaals onopvallend probeerden te blijven in de Colorado-woestijn, werden zij toch herkend door aanwezige fans.
Geruchten over romance houden al maanden aan
Hamilton en Kardashian kennen elkaar al meer dan tien jaar, maar de speculaties over een serieuze romance namen begin dit jaar een vlucht. Het tweetal was samen aanwezig bij een nieuwjaarsfeest in Aspen en bezocht in februari de Super Bowl LX. Begin deze maand leek Hamilton de relatie officieel te bevestigen via een video op Instagram, waarin hij met Kardashian op de passagiersstoel in een Ferrari F40 door Tokio reed. Bronnen rondom de familie Kardashian melden dat de relatie inmiddels serieus is en dat Hamilton de familie al heeft ontmoet. Eerder dit jaar werd de Britse coureur ook al gesignaleerd bij de familiewoning in Los Angeles.
Onderbreking van de Formule 1-kalender
Dat Hamilton momenteel veel tijd doorbrengt in de Verenigde Staten, heeft alles te maken met een ongebruikelijke pauze op de Formule 1-kalender. De Ferrari-coureur, die momenteel met 41 punten de vierde plaats in het wereldkampioenschap bezet, kwam eind maart voor het laatst in actie tijdens de Grand Prix van Japan. Omdat de races in Bahrein en Saoedi-Arabië deze maand werden geannuleerd vanwege de oorlog in Iran, heeft Hamilton extra vrije tijd. Zijn volgende race is de Grand Prix van Miami, die in het eerste weekend van mei op het programma staat.
