'Dit bedrag loopt Max Verstappen mis bij vroegtijdig vertrek uit Formule 1'
Rob Wilson, hoogleraar verbonden aan de University Campus of Football Business (UCFB) in Londen, stelt dat Max Verstappen een astronomisch bedrag mislopen als hij de Formule 1 vroegtijdig verlaat. De Britse professor stelt dat de totale financiële schade voor de coureur kan oplopen tot driehonderd miljoen dollar.
Een vroegtijdig vertrek zou volgens Wilson direct ingrijpen op het basissalaris van de coureur. "Max Verstappen is een van de best betaalde atleten in de wereldwijde sport", aldus Wilson bij OLBG. "Zijn deal met Red Bull is als basispakket zestig miljoen dollar per jaar waard. Dat contract bevat prestatiebonussen die zijn totale jaarinkomen dichter bij de grens van honderd miljoen dollar kunnen brengen". De professor rekent voor wat een vertrek op korte termijn betekent voor de resterende looptijd van zijn verbintenis. "Als Verstappen de Formule 1 verlaat met nog twee jaar te gaan op zijn huidige Red Bull-deal, dan zien we realistisch gezien dat hij tussen de tweehonderd en tweehonderdvijftig miljoen dollar aan totale inkomsten misloopt, als je de salarisbonussen en prestatieprikkels meerekent".
Enorm inkomstenverlies
Naast het vaste salaris bij zijn raceteam incasseert de coureur ook aanzienlijke bedragen via persoonlijke sponsoren zoals Heineken, EA Sports en TAG Heuer. Wilson benadrukt dat ook deze inkomstenstroom direct onder druk komt te staan bij een afscheid van de grid. "Daarnaast moeten we zijn sponsorinkomsten meewegen. Zijn persoonlijke sponsorinkomsten liggen op vijfentwintig miljoen dollar per jaar, maar bij pieksuccessen is het logisch dat dit bedrag veel hoger oploopt naar vijftig miljoen dollar gezien zijn wereldwijde profiel, hoewel Verstappen momenteel geen goede start van zijn seizoen beleeft".
Groot bedrag
Hoewel de commerciële waarde van Verstappen niet direct zal verdampen bij een afscheid van de koningsklasse, voorspelt Wilson wel een flinke waardedaling op de lange termijn door een gebrek aan mondiale exposure. "Als Verstappen de Formule 1 verlaat, zien we zijn commerciële waarde niet van de ene op de andere dag verdwijnen. Het zal echter wel krimpen en hij zou na verloop van tijd waarschijnlijk de helft van zijn sponsorinkomsten verliezen zonder die wekelijkse wereldwijde blootstelling in de Formule 1". De rekensom komt daarmee op een gigantisch verlies uit. "Al met al zou Verstappen driehonderd miljoen dollar verliezen, en dat is nog exclusief de langetermijneffecten van zichtbaar blijven aan de top van de sport".
