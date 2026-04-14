A composite image of Red Bull F1 driver Max Verstappen

'Dit bedrag loopt Max Verstappen mis bij vroegtijdig vertrek uit Formule 1'

A composite image of Red Bull F1 driver Max Verstappen — Foto: © IMAGO

'Dit bedrag loopt Max Verstappen mis bij vroegtijdig vertrek uit Formule 1'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Rob Wilson, hoogleraar verbonden aan de University Campus of Football Business (UCFB) in Londen, stelt dat Max Verstappen een astronomisch bedrag mislopen als hij de Formule 1 vroegtijdig verlaat. De Britse professor stelt dat de totale financiële schade voor de coureur kan oplopen tot driehonderd miljoen dollar.

Een vroegtijdig vertrek zou volgens Wilson direct ingrijpen op het basissalaris van de coureur. "Max Verstappen is een van de best betaalde atleten in de wereldwijde sport", aldus Wilson bij OLBG. "Zijn deal met Red Bull is als basispakket zestig miljoen dollar per jaar waard. Dat contract bevat prestatiebonussen die zijn totale jaarinkomen dichter bij de grens van honderd miljoen dollar kunnen brengen". De professor rekent voor wat een vertrek op korte termijn betekent voor de resterende looptijd van zijn verbintenis. "Als Verstappen de Formule 1 verlaat met nog twee jaar te gaan op zijn huidige Red Bull-deal, dan zien we realistisch gezien dat hij tussen de tweehonderd en tweehonderdvijftig miljoen dollar aan totale inkomsten misloopt, als je de salarisbonussen en prestatieprikkels meerekent".

Enorm inkomstenverlies

Naast het vaste salaris bij zijn raceteam incasseert de coureur ook aanzienlijke bedragen via persoonlijke sponsoren zoals Heineken, EA Sports en TAG Heuer. Wilson benadrukt dat ook deze inkomstenstroom direct onder druk komt te staan bij een afscheid van de grid. "Daarnaast moeten we zijn sponsorinkomsten meewegen. Zijn persoonlijke sponsorinkomsten liggen op vijfentwintig miljoen dollar per jaar, maar bij pieksuccessen is het logisch dat dit bedrag veel hoger oploopt naar vijftig miljoen dollar gezien zijn wereldwijde profiel, hoewel Verstappen momenteel geen goede start van zijn seizoen beleeft".

Groot bedrag

Hoewel de commerciële waarde van Verstappen niet direct zal verdampen bij een afscheid van de koningsklasse, voorspelt Wilson wel een flinke waardedaling op de lange termijn door een gebrek aan mondiale exposure. "Als Verstappen de Formule 1 verlaat, zien we zijn commerciële waarde niet van de ene op de andere dag verdwijnen. Het zal echter wel krimpen en hij zou na verloop van tijd waarschijnlijk de helft van zijn sponsorinkomsten verliezen zonder die wekelijkse wereldwijde blootstelling in de Formule 1". De rekensom komt daarmee op een gigantisch verlies uit. "Al met al zou Verstappen driehonderd miljoen dollar verliezen, en dat is nog exclusief de langetermijneffecten van zichtbaar blijven aan de top van de sport".

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing

Strafpunten F1: dit is de stand van zaken richting de volgende race in Miami

Strafpunten F1: dit is de stand van zaken richting de volgende race in Miami

  • 3 uur geleden
  • 7
'Ferrari houdt Verstappen in de gaten ondanks Hamilton en Leclerc'

'Ferrari houdt Verstappen in de gaten ondanks Hamilton en Leclerc'

  • 12 april 2026 11:04
  • 6
Olav Mol wuift afhakende F1-fans weg: "Ruggengraat van een dode zalm"

Olav Mol wuift afhakende F1-fans weg: "Ruggengraat van een dode zalm"

  • 11 april 2026 18:01
  • 32
Jos Verstappen nodigt zoon Max publiekelijk uit: "Hij moet het gewoon een keer proberen"

Jos Verstappen nodigt zoon Max publiekelijk uit: "Hij moet het gewoon een keer proberen"

  • 30 minuten geleden
Info uit F1-paddock onthult: Verstappen gaat voor explosie zorgen op rijdersmarkt

Info uit F1-paddock onthult: Verstappen gaat voor explosie zorgen op rijdersmarkt

  • 1 uur geleden
Rosberg kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Logisch dat de F1 hier voor kiest"

Rosberg kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Logisch dat de F1 hier voor kiest"

  • 2 uur geleden
  • 1

11:00
Jos Verstappen nodigt zoon Max publiekelijk uit: "Hij moet het gewoon een keer proberen"
10:35
'Red Bull en McLaren voeren gesprekken over ruil tussen Verstappen en Piastri'
09:56
Info uit F1-paddock onthult: Verstappen gaat voor explosie zorgen op rijdersmarkt
09:10
Rosberg kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Logisch dat de F1 hier voor kiest"
08:35
F1-nachtmerrie: Verstappen, Hamilton en Alonso verdwijnen mogelijk tegelijkertijd van de grid
'Red Bull en McLaren voeren gesprekken over ruil tussen Verstappen en Piastri' Ralf Schumacher

'Red Bull en McLaren voeren gesprekken over ruil tussen Verstappen en Piastri'

55 minuten geleden 1
Info uit F1-paddock onthult: Verstappen gaat voor explosie zorgen op rijdersmarkt Max Verstappen

Info uit F1-paddock onthult: Verstappen gaat voor explosie zorgen op rijdersmarkt

1 uur geleden
Rosberg kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Logisch dat de F1 hier voor kiest" Nico Rosberg

Rosberg kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Logisch dat de F1 hier voor kiest"

2 uur geleden 1
F1-nachtmerrie: Verstappen, Hamilton en Alonso verdwijnen mogelijk tegelijkertijd van de grid FORMULE 1

F1-nachtmerrie: Verstappen, Hamilton en Alonso verdwijnen mogelijk tegelijkertijd van de grid

2 uur geleden 2
