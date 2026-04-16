De FIA, Liberty Media en de Formule 1-teams bevinden zich momenteel in een intensieve fase van onderhandelingen om de motorreglementen voor 2026 op het laatste moment bij te sturen. De discussie spitst zich toe op het vermogen van de MGU-K, waarbij de belangen van de verschillende partijen duidelijk botsen.

De kern van het debat wordt gevormd door de voorgenomen 50/50-verdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektrische aandrijving. Omdat het in dit stadium technisch niet meer haalbaar is om het vermogen van de verbrandingsmotor te verhogen, kan de verhouding – die in de praktijk momenteel rond de 55-45 ligt – alleen nog worden aangepast door in te grijpen bij de elektrische componenten. De maximale capaciteit van de MGU-K is voor 2026 vastgesteld op 350 kilowatt, maar de FIA heeft tijdens eerdere simulaties in Bahrein al geëxperimenteerd met een gereduceerd vermogen van 300 kilowatt.

Belangen botsen

Terwijl de internationale autosportbond het elektrische vermogen wil terugschroeven om de energieverdeling op de baan te verbeteren, verzet de commerciële rechtenhouder - Liberty Media - zich tegen een verzwakking van de technologische boodschap. Op 20 april moeten de teambazen en de top van de Formule 1 de knoop doorhakken over de voorgestelde wijzigingen. Volgens de visie van de FIA zou een verlaging van het MGU-K-vermogen ervoor zorgen dat de elektrische energie over een langere periode van de ronde kan worden ingezet. Dit moet voorkomen dat de vermogensafgifte te veel in pieken verloopt, wat het racen op de baan ten goede zou komen. Liberty Media ziet een dergelijke drastische ingreep echter niet zitten. De Amerikaanse eigenaar wil maximaal instemmen met een kleine correctie. Een te grote reductie van de elektrische component zou volgens Liberty Media afbreuk doen aan het innovatieve en commerciële imago waar de sport voor 2026 fors in heeft geïnvesteerd, zo weet AutoRacer.it.

Minder megajoule

Omdat een akkoord over het absolute vermogen moeizaam verloopt, ligt er inmiddels een concreet alternatief op tafel: het beperken van de energierecuperatie. Momenteel is de limiet vastgesteld op 9 megajoule per ronde, maar een voorstel om dit terug te brengen naar ongeveer 6 megajoule lijkt op meer steun te kunnen rekenen. Deze aanpassing zou extreme energiebesparende tactieken, zoals overmatig 'lift and coast' en het plotseling wegvallen van vermogen op de rechte stukken, aanzienlijk moeten inperken. Een ander idee om de limieten voor de kwalificatie en de race van elkaar te scheiden, stuit vooralsnog op weerstand bij de teams vanwege de strenge parc fermé-regels. De tijd dringt voor alle betrokken partijen om een compromis te vinden dat zowel de technische afdelingen als de marketingafdelingen tevredenstelt. De technische kopstukken van de renstallen overleggen momenteel intensief met de federatie om de details uit te werken. Aankomende zaterdag 20 april staat rood omcirkeld in de agenda. Tijdens deze cruciale bijeenkomst zullen de teambazen, de FIA en de directie van de Formule 1 de definitieve voorstellen evalueren en goedkeuren, om zo de basis voor de nieuwe generatie auto's definitief vast te leggen.