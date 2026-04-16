'FIA en Liberty Media kibbelen over reglementen', Opvolger Verstappen al in beeld | GPFans Recap

Terwijl Max Verstappen zich opmaakt voor zijn aankomende races op de Nürburgring, was er natuurlijk weer genoeg te zeggen en te schrijven over de Formule 1. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Terwijl de autosportliefhebbers uit Nederland uitkijken naar het aankomende weekend en het volgende bezoek van Max Verstappen aan de Nürburgring, is het de Formule 1-wereld die ook gewoon doordraait. Zo was er weer een hoop te doen rondom de FIA en was er ook weer het nodige te vertellen over een potentiële opvolger van Max Verstappen, mocht hij besluiten de Formule 1 definitief achter zich te laten.

FIA in opspraak na 'onterecht' ingrijpen rondom handigheidje Red Bull Racing

De internationale autosportfederatie FIA heeft eerder deze week ingegrepen door een omstreden motortruc van Mercedes en Red Bull Racing te verbieden. De aanpassing moet een einde maken aan een handigheidje waarmee de verplichte afbouw van elektrisch vermogen aan het einde van een kwalificatieronde werd omzeild. Het is echter de vraag of de regelgevers met deze ingreep niet per ongeluk een nieuwe maas in de wet hebben gecreëerd. Lees hier het hele artikel over de FIA die in opspraak is geraakt.

Verstappen: een recorddeal van 500 miljoen en de vier F1-teams die hem willen aantrekken

Max Verstappen is een grootheid met vier wereldkampioenschappen Formule 1, overwinningen binnen en buiten de koningsklasse, respect en bewondering. Maar misschien wel het meest benijdenswaardige: hij heeft een salaris van maar liefst acht cijfers. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen.

Column: Brundle en F1 zijn toondoof na kritiek Verstappen, ze moeten zelf hun mond houden

Max Verstappen werd gedurende deze lentestop van de Formule 1 verteld dat hij zijn bek moest houden. Nou, degenen die dat zeggen, moeten zelf maar eens hun bek houden. Het is duidelijk dat de koningsklasse van de autosport een gevaarlijk pad is ingeslagen en het laatste wat we nodig hebben, is dat coureurs de mond gesnoerd worden. Lees hier de hele column over de situatie in de Formule 1.

Opvolger Verstappen bij Red Bull al in beeld: "Ze gaan gesprekken met hem voeren"

De toekomst van Max Verstappen bij Red Bull Racing lijkt onzeker. De Nederlander weet immers naar eigen zeggen niet of hij überhaupt door wil in de Formule 1. F1 TV-commentator Alex Jacques weet op wie hij zijn pijlen bij een vertrek van de Nederlander zou richten, als hij het voor het zeggen had. Lees hier het hele artikel over de mogelijke opvolger van Max Verstappen.

'FIA en Liberty Media verdeeld over aanpassing regels van nieuwe F1-motoren'

De FIA, Liberty Media en de Formule 1-teams bevinden zich momenteel in een intensieve fase van onderhandelingen om de motorreglementen voor 2026 op het laatste moment bij te sturen. De discussie spitst zich toe op het vermogen van de MGU-K, waarbij de belangen van de verschillende partijen duidelijk botsen. Lees hier het hele artikel over de strijd over de nieuwe reglementen.

