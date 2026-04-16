FIA in opspraak na 'onterecht' ingrijpen rondom handigheidje Red Bull Racing
De internationale autosportfederatie FIA heeft eerder deze week ingegrepen door een omstreden motortruc van Mercedes en Red Bull Racing te verbieden. De aanpassing moet een einde maken aan een handigheidje waarmee de verplichte afbouw van elektrisch vermogen aan het einde van een kwalificatieronde werd omzeild. Het is echter de vraag of de regelgevers met deze ingreep niet per ongeluk een nieuwe maas in de wet hebben gecreëerd.
De discussie rondom de nieuwe krachtbronnen speelde al langere tijd op de achtergrond. Mercedes en Red Bull leken aanvankelijk groen licht te hebben voor hun innovatie, maar na aanhoudende druk van concurrenten als Ferrari en Honda besloot de FIA alsnog een verbod in te stellen. Mercedes-teambaas Toto Wolff verdedigde de motor eerder nog door te benadrukken dat het systeem volledig legaal was, maar de federatie heeft de reglementen nu toch verduidelijkt.
Noodsysteem als uitweg
Door het verbod mogen de teams de truc niet meer standaard inzetten, maar de vrees bestaat dat de renstallen het systeem nu als een technische noodsituatie gaan bestempelen om er alsnog voordeel uit te halen. Omdat het voor de autosportbond lastig te controleren is wanneer een coureur daadwerkelijk met een technisch noodgeval kampt, zou deze uitzondering misbruikt kunnen worden om tijdens een snelle ronde toch over extra vermogen te beschikken.
Nieuwe maas in de wet?
Verslaggever Scott Mitchell-Malm van The Race, waar het nieuws over het ingrijpen van de FIA bekend werd gemaakt, stelt: "Misschien dat het op deze manier logischer lijkt, maar alleen tot een andere fabrikant tijdens een kwalificatierondje gaat beweren dat ze een noodsituatie hebben die zich vervolgens vanzelf oplost." Hij vervolgt: "Op deze manier kan het logisch lijken, maar je stelt jezelf bloot aan andere dingen die nu als een noodsituatie kunnen worden beschouwd."
