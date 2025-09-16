Formule 1 lanceert flink aangepaste sprintracekalender voor 2026-seizoen met Zandvoort
De Formule 1 heeft zojuist de sprintkalender voor het seizoen van 2026 bekendgemaakt. Alhoewel er weer zes sprintweekenden zijn, heeft de organisatie behoorlijk wat wijzigingen ten opzichte van afgelopen jaar doorgevoerd.
Sprintraces werden voor het eerst in 2021 geïntroduceerd in de Formule 1, maar sindsdien is het format verschillende keren aangepast. Zo kreeg in eerste instantie alleen de top drie punten uitgedeeld. De winnaar van de sprint mocht drie punten bijschrijven, de nummer drie verdiende één punt. Ook vormde de uitslag van de sprintrace de startopstelling voor de Grand Prix. Dit zorgde voor de nodige kritiek. In de praktijk bleek dat in combinatie met het schamele aantal punten dat was te verdienen, coureurs vooral gefocust waren op het halen van de finish zonder schade, zodat dit geen invloed zou hebben op de hoofdrace van zondag.
Sprintformat Formule 1
Inmiddels is het daarom zo dat de winnaar van de sprintrace acht punten krijgt, de nummer twee zeven punten en dat gaat zo door tot één punt voor de nummer acht. Daarnaast wordt er nu op vrijdag één vrije training verreden, waarna er wordt gekwalificeerd voor de Grand Prix van zondag. De zaterdag staat volledig in het teken van de sprint, dat nu een opzichzelfstaand evenement is geworden. De race over 100 kilometer heeft namelijk eerder op de zaterdag een ingekorte eigen kwalificatie.
Sprintraces 2026
Het was al even bekend dat één van de sprintraces volgend jaar in Zandvoort zal worden verreden. De Dutch Grand Prix staat in 2026 voor het laatst op de kalender en krijgt zodoende een mooi afscheidsweekend. De overige bestemmingen zijn China, Miami, Canada, Groot-Brittannië en Singapore. In Australië, Brazilië en Qatar wordt volgend jaar dus geen sprintrace meer verreden.
Sprintraces Formule 1-seizoen 2026
Zaterdag 14 maart: China
Zaterdag 2 mei: Miami
Zaterdag 23 mei: Canada
Zaterdag 4 juli: Groot-Brittannië
Zaterdag 22 augustus: Nederland
Zaterdag 10 oktober: Singapore
