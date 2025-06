Lando Norris stelt dat Mclaren ondanks de nieuwe technische richtlijnen in de Formule 1 nog altijd de beste auto heeft, maar dat dat absoluut niet betekent dat er rustig aan gedaan kan worden.

Het afgelopen raceweekend in Barcelona werd door veel teams, experts en analisten gezien als één van de belangrijkste weekenden van het jaar. In Spanje werden er nieuwe technische richtlijnen met betrekking tot de flexibiliteit van de voorvleugels ingevoerd. Verwacht werd dat dit met name op McLaren veel impact zou hebben, waardoor zij performance zouden inleveren. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner sprak zelfs van een nieuw kampioenschap vanaf Barcelona.

Dominant McLaren in Spanje

Niets bleek echter minder waar. Oscar Piastri won de Grand Prix van Spanje, met Lando Norris op de tweede plaats. Op zaterdag en zondag wisten Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes geen vuist te maken. En dat zorgt voor een glimlach bij Norris: "Er werd veel geklaagd over onze auto, dus kwamen er nieuwe technische richtlijnen. Het heeft niets veranderd", klonk het na afloop van de race tegenover de internationale media. "Het team heeft ontzettend goed werk geleverd en ons een goede auto gegeven."

Niet achterover leunen

Norris vervolgt: "Het is de beste auto van de grid. Het is duidelijk dat wij gemiddeld gezien de beste auto hebben, maar het is ook duidelijk dat de rest van het veld begint in te lopen. Onze voorsprong op zondag was aan het begin van het jaar waarschijnlijk groter dan nu. Ik denk dat de concurrentie begint in te lopen. We moeten daarom hard blijven werken."

