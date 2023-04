Jan Bolscher

Zondag 2 april 2023 11:59 - Laatste update: 13:43

Nyck de Vries kende een moeizame Grand Prix van Australië. De AlphaTauri-coureur reed lange tijd in de achterhoede, tot hij in de slotfase van de race uitviel na contact met Logan Sargeant.

Het debuutseizoen van De Vries in de Formule 1 kent geen vliegende start. Na drie races heeft de 28-jarige coureur uit Sneek nog altijd nul punten op zijn naam. Dit is grotendeels te wijden aan het feit dat AlphaTauri momenteel niet over een auto beschikt die in de top tien thuishoort - ook teammaat Yuki Tsunoda heeft slechts één punt uit het vuur weten te slepen -, maar daarnaast heeft De Vries het geluk tot op heden nog niet aan zijn zijde gehad.

Artikel gaat verder onder video

Bandenstrategie

"Helaas betekende het race-incident met Logan het einde van de race voor ons", doelt De Vries op zijn uitvalbeurt in de slotfase van de race. Hij was één van de vier slachtoffers van de chaotische herstart. "We hadden het vandaag heel moeilijk, maar we deden het in de beginfase goed op de harde band. Toen de rode vlag werd gezwaaid kreeg iedereen helaas echter een gratis pitstop waarbij ze van de mediums naar de harde band konden overstappen."

Rangorde beklimmen

De Vries vervolgd: "Ik beschadigde ook mijn voorvleugel tijdens de race, waardoor ik te maken kreeg met onderstuur en slijtage aan de banden. Het middenveld ligt nog steeds heel dicht bij elkaar, dus we blijven hard werken om hoger in de rangorde te komen." Momenteel moet De Vries het doen met de twintigste en laatste plaats in het coureurskampioenschap.