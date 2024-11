Franco Colapinto doet het als invaller uitstekend in de Formule 1 en de afgelopen weken horen we zijn naam vaker en vaker in verband gebracht worden met Red Bull Racing. Teambaas Christian Horner is - om het vuurtje nog maar eens wat verder aan te wakkeren - gespot in Brazilië tijdens het verlaten van de Williams-motorhome. Daarnaast zijn er ook berichten naar buiten gekomen van een Argentijnse journalist die ook al de primeur had toen Colapinto zijn debuut ging maken bij Williams.

Gerelateerd