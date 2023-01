Jan Bolscher

De afgelopen maanden is er een grote verschuiving geweest op de teambazenmarkt. Maar liefst vier van de tien teams hebben aankomend seizoen een nieuwe naam aan het roer staan.

De verschuiving onder de teambazen begon op maandag 12 december 2022. Williams bracht op die dag naar buiten dat zowel teambaas Jost Capito en technisch directeur François-Xavier Demaison bij de Britse formatie zouden vertrekken. Op dinsdag maakte Ferrari vervolgens bekend dat Fred Vasseur van Alfa Romeo overkomt om Mattia Binotto te vervangen, die enkele weken daarvoor zijn ontslag had ingediend.

Stoelendans

McLaren kondigde vlak hierna aan dat Andrea Stella de rol van teambaas per direct overneemt, vanwege het vertrek van Andreas Seidl. Seidl werd enkele minuten later door de Sauber Group aangekondigd als nieuwe CEO, maar hij neemt niet de rol van teambaas van Vasseur over. Die positie staat dus nog open bij Alfa Romeo. Williams heeft recent James Vowles als nieuwe teambaas aangekondigd. Vowles was jarenlang het strategisch opperhoofd bij Mercedes.

De teambazen voor 2023

Red Bull Racing

Christian Horner

Mercedes

Toto Wolff

Ferrari

Fred Vasseur

Alpine

Otmar Szafnauer

McLaren

Andrea Stella

AlphaTauri

Franz Tost

Haas

Günther Steiner

Williams



Alfa Romeo

Nog niet bekend

