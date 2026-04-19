Van Der Zande, socials

Van der Zande wint in Long Beach: "Dit was wel een hele mooie"

Van Der Zande, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS

Van der Zande wint in Long Beach: "Dit was wel een hele mooie"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Renger van der Zande mocht voor de derde keer in Long Beach op de hoogste trede plaatsnemen. De Nederlander wist samen met Nick Yelloly de race te winnen en wees bij Ziggo Sport Racing op de nodige mazzel, maar onthulde ook een bijzondere statistiek.

De race in Long Beach stond bol van de herstarts. Van der Zande moest in die fases vooral Frederick Vesti van zich afhouden, die er uiteindelijk niet in slaagde om hem te passeren. Laurens Vanthoor en Kevin Estre kwamen namens Porsche Penske Motorsport als derde over de streep.

Van der Zande wijst naar 'hele mooie' zege

Van der Zande kon zijn geluk niet op en zei: “Dit was wel een hele mooie. Nick Yelloly, mijn teamgenoot, pakte de leiding, maar kwam uiteindelijk als tweede binnen. Toen dacht ik: laten we eens kijken wat er gebeurt. Maar we hadden mazzel. Er kwam precies op dat moment een gele vlag en een safety car, waardoor ik geen outlap hoefde te rijden en we weer op de eerste plek terechtkwamen. Ja, soms moet je geluk hebben.”

Toch was het daarna nog niet gedaan: “Maar toen begon het pas. Het was even zweten en werken.” De overwinning werd uiteraard gevierd: “We gaan dadelijk wat biertjes drinken, want we hebben gewonnen. En niet zo’n beetje ook, dus heerlijk.”

King of the Streets Van der Zande?

Met de zege deelde Van der Zande dat hij zich steeds meer de ‘King of the Streets’ mag noemen: “Van de laatste tien stratencircuitraces in IMSA heb ik er zes gewonnen. Dat zijn wel mooie statistieken.”

Daan Pijl verlaat Nürburgring met gemengde gevoelens: "Interessante situatie van mijn kant"

  • 2 uur geleden
