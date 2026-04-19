Daan Pijl, beter bekend als Daan ‘Arrow’, blikt terug op een weekend op de Nordschleife met twee gezichten. Zo was de snelheid in de nummer 48-Porsche van 48 LOSCH Motorsport by Black Falcon eigenlijk prima, maar erkent de Nederlander dat er door de overstap naar Goodyear-banden nog veel tijd te winnen valt.

Het raceweekend van de 24h Nürburgring Qualifiers werd zaterdag met een diepzwarte rand afgesloten. De eerste race ging om 17:30 uur lokale tijd van start, maar werd na een half uur met een rode vlag onderbroken. Een megacrash waarbij zeven auto’s betrokken waren, had plaatsgevonden. Rond 20:00 uur bevestigde de organisatie het trieste nieuws dat de 66-jarige Juha Miettinen, coureur van de #121 Keeevin-BMW 325i, aan de gevolgen van de crash is overleden.

'Snelheid zat er in, maar er valt nog wel wat te winnen'

Zaterdagochtend vond de kwalificatie plaats voor Pijl, Patrick Assenheimer, Tobias Müller en Dylan Pereira. Daarbij werd de vierde plek binnengesleept. Vanaf die positie werd er dan ook gestart en bij GPFans laat hij weten: “Terugkijkend op de stint was het een interessante situatie van mijn kant. We hadden een goede kwalificatie. Ik mocht starten en bij de start kon ik doorschuiven naar P3 en goed volgen.” Wel had Pijl last van de vuile lucht voor hem: “Ik zat uiteindelijk ook wel in de wake van een andere auto, maar ik had een hele grote groep achter me, waaruit bleek dat we de snelheid hadden. We zijn overgestapt naar Goodyear-banden. Daar zijn we nog mee bezig om die op een zo goed mogelijk platform te krijgen. Daar hebben we nu nog performance mee verloren, maar dat proberen we terug te krijgen.”

Pijl richting de VS voor IMSA

Al met al is Pijl niet ontevreden, maar zijn er nog de nodige verbeterpunten: “In het begin ging het goed en was ik bezig met het managen van het gat, maar de Lamborghini was zo snel dat ik me vooral focuste op de exits, misschien zelfs iets te veel. Door een klein moment verloor ik twee plaatsen. Daarna kon ik in het verkeer weer wat marge creëren voor mezelf.” Uiteindelijk werd de wedstrijd zaterdag niet hervat na de megacrash. Pijl moet op zondag weer richting Amerika, maar gaat wel duimen voor zijn teamgenoten: “Helaas een iets kortere stint dan verwacht, maar ik kijk wat die jongens vandaag doen. Ik ben er niet bij, want ik ben onderweg naar Amerika voor IMSA. Fingers crossed.”

