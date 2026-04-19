Verstappen at the Nurburgring

LIVE | Verstappen in Race 2 van de 24h Nürburgring Qualifiers: volg hier alles live mee

Verstappen at the Nurburgring — Foto: © IMAGO
1 reactie

LIVE | Verstappen in Race 2 van de 24h Nürburgring Qualifiers: volg hier alles live mee

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Max Verstappen neemt vanmiddag vanaf 13:00 uur deel aan Race 2 van de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers. Er werd vanochtend gekwalificeerd voor Qualifying Rennen 2, wat tegelijkertijd ook ronde vijf is van de Nürburgring Langstrecken-Serie. Lucas Auer, met wie de Red Bull F1-coureur de Mercedes-AMG van Verstappen Racing deelt, klokte de vijfde tijd in een spannende shootout, terwijl Thierry Vermeulen de pole binnensleepte voor Ferrari-renstal Realize Kondo Racing with Rinaldi. Bij GPFans kun je de live-uitzending gratis bekijken.

UPDATE 14:50 UUR: Verstappen heeft de AMG met schade naar de garage gebracht en ziet een kans op de overwinning in rook opgaan. Lees de update hier.

Wil je weten hoe de 24h Qualifiers precies werken en wat voor impact deze races hebben op de 24h Nürburgring? Lees dat hier.

De race wordt hieronder met Engels commentaar uitgezonden bij GPFans.

Je kunt ook live de onboardbeelden volgen van Verstappen Racing.

Wil je alles nóg beter kunnen volgen? Check dan hier de live timing.

Max Verstappen Nürburgring Nordschleife Mercedes-AMG 24 uur van de Nürburgring Verstappen Racing

Vermeulen pakt Nürburgring-pole op één duizendste van een seconde, Auer klokt vijfde tijd

  • Vandaag 11:16
LIVE | Verstappen in Race 1 van de 24h Nürburgring Qualifiers: volg hier alles live mee Live

Verstappen ziet kans op overwinning in rook opgaan: team legt uit wat er is gebeurd

LIVE | Verstappen in Top Qualifying voor 24h Nürburgring Qualifiers: volg hier alles live mee Live

Krognes snelste in kwalificatie Nürburgring, Verstappen krijgt na P32 herkansing in Top Qualifying

Cruciale races voor Max Verstappen: dit is de impact van de Qualifiers op de 24h Nürburgring

15:13
Einde jacht op zege voor Verstappen na schade op de Nordschleife
14:47
Verstappen ziet kans op overwinning in rook opgaan: team legt uit wat er is gebeurd
14:46
Live
Verstappen slaat aanval Haase van zich af | F1 Shorts
14:04
Van der Zande wint in Long Beach: "Dit was wel een hele mooie"
13:11
Daan Pijl verlaat Nürburgring met gemengde gevoelens: "Interessante situatie van mijn kant"
Verstappen ziet kans op overwinning in rook opgaan: team legt uit wat er is gebeurd Schade bij Max

Vermeulen pakt Nürburgring-pole op één duizendste van een seconde, Auer klokt vijfde tijd Samenvatting Top Qualifying

Krognes snelste in kwalificatie Nürburgring, Verstappen krijgt na P32 herkansing in Top Qualifying Samenvatting kwalificatie

Cruciale races voor Max Verstappen: dit is de impact van de Qualifiers op de 24h Nürburgring 24h Qualifiers uitgelegd

