Vermeulen pakt Nürburgring-pole op één duizendste van een seconde, Auer klokt vijfde tijd
Thierry Vermeulen heeft de pole position gepakt voor Race 2 van de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers door de snelste tijd te klokken in Top Qualifying. Hij ging rond in een 8:10.275 achter het stuur van de Ferrari van Realize Kondo Racing with Rinaldi. Lucas Auer deed de shootout met de Verstappen Racing-AMG en is vijfde geworden.
Voor Schnabl Engineering was het een Top Qualifying om te vergeten. Alessio Picariello in de Dunlop-Porsche raakte de vangrail bij Mutkurve en moest met schade terug naar de pits, terwijl Sven Müller in de Falken-Porsche crashte bij Hatzenbach. De eerste zeven coureurs in de Top Qualifying-volgorde kregen in hun eerste pushronde niet te maken met de slow zone voor Müllers Porsche, maar de rest wel. Net nadat de gele vlaggen waren ingetrokken, kregen de marshals bij Hatzenbach het opnieuw druk, toen Yuichi Nakayama in de Toyo-Mercedes-AMG daar tot stilstand kwam.
Pole voor Vermeulen
Eén voor één kwamen de rondetijden binnen en uiteindelijk kwam Thierry Vermeulen bovenaan terecht. De Nederlander mag de zondagsrace op de Nürburgring Nordschleife dus vanaf de pole position aanvangen.
Top tien:
1. Thierry Vermeulen - Realize Kondo with Rinaldi-Ferrari - 8:10.275
2. David Jahn - Gamota-BMW - 8:10.276
3. Christopher Haase - Scherer Sport PHX-Audi - 8:11.240
4. Thomas Preining - Manthey-Porsche - 8:12.308
5. Lucas Auer - Verstappen-AMG - 8:13.351
6. Adam Christodoulou - PROsport-AMG - 8:13.477
7. Jay Mo Härtling - Schnitzelalm-AMG - 8:13.924
8. Tobias Müller - 48 LOSCH by Black Falcon-Porsche - 8:14.084
9. Luca Stolz - Ravenol-AMG - 8:14.309
10. Gabriele Piana - Black Falcon EAE-Porsche - 8:14.493
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Veel gelezen
