Realize Kondo Racing with Rinaldi mag zo dadelijk de zondagsrace van de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers vanaf de pole position aanvangen en dat is te danken aan Thierry Vermeulen. Hij was namelijk sneller dan wie dan ook. De Nederlander klokte een 8:10.275 op de Nürburgring Nordschleife.

Vermeulen was dus het snelst in de allesbeslissende Top Qualifying. Hij versloeg de Gamota-BMW van David Jahn op slechts 0.001 seconde. Christopher Haase (Scherer Sport PHX-Audi) werd derde voor Thomas Preining (Manthey-Porsche). Max Verstappen deed niet mee aan de Top Qualifying. Het was namelijk Lucas Auer achter het stuur van de nummer-3-Mercedes-AMG na een rondetijd van 8:13.351. Vermeulen laat van zich horen na zijn welverdiende pole position.

Vermeulen presteert onder verraderlijke omstandigheden

Na afloop verschijnt Vermeulen dan ook met een glimlach voor de camera: “Het voelt best lekker en natuurlijk zit er ook veel teamwerk in, dus ik moet ook mijn teamgenoten bedanken. Ik denk dat we vandaag sowieso al competitief waren, maar we moesten hier en daar nog wat verbeteren. Zelfs gisteren worstelden we nog wat. Vannacht hebben we een aantal dingen geprobeerd en we gaan nu de goede kant op.”

In de vroege uurtjes vanochtend had het rondom de baan geregend, en dat merkte Vermeulen ook: “Het was mijn eerste rondje vanochtend en de baan was nog wel wat vies. Daarnaast regende het vanochtend. Er lagen ook nog wat bladeren op de baan en er gingen wat auto’s van de baan. Al met al een beetje tricky, maar wel erg leuk.”

Vermeulen wist uiteindelijk te knallen, maar wil zichzelf absoluut nog geen Nordschleife-expert noemen: “Ik zou niet zeggen dat ik een expert ben, maar de auto voelde gewoon erg goed en het was een goede ronde. Dat heeft ons de pole opgeleverd.”

