Teams op de Nürburgring brengen eerbetoon aan overleden Miettinen

Lintje, socials — Foto: © X @maxvcalloway

Teams op de Nürburgring brengen eerbetoon aan overleden Miettinen

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

De Nürburgring 24h Qualifiers op het Duitse circuit zijn op zondag weer van start gegaan, na de gitzwarte zaterdag op de Nordschleife. Het tragische verlies van Juha Miettinen heeft logischerwijs voor een sombere stemming gezorgd en de teams hebben een zwart lintje op de wagens gezet als eerbetoon aan de overleden coureur.

Het gebeurde allemaal zaterdagmiddag, een half uurtje nadat de race was begonnen. De organisatie zette de rode vlag in en lange tijd was niet duidelijk wat er aan de hand was. GPFans is het hele weekend op locatie en al snel was duidelijk dat het ernstig was, gezien de ambulances het circuit opreden. Om 20:00 uur kwam de organisatie met een persconferentie, waarin werd bevestigd dat Miettinen betrokken was bij een megacrash met zeven auto’s en dat de Finse coureur is overleden.

De race werd uiteraard niet meer hervat en vanuit alle hoeken van de autosport kwamen de nodige condoleances. De organisatie heeft er echter voor gekozen om op zondag het programma ‘gewoon’ af te werken en de teams hebben daarom een zwart lintje op de wagens gezet als eerbetoon aan Juha Miettinen. Daarnaast zal er een minuut stilte worden gehouden, voordat de race van vanmiddag van start gaat om 13:00 uur.

Gerelateerd

Max Verstappen Verstappen Nürburgring Nordschleife Nürburgring Langstrecken-Serie Verstappen.com Racing Nürburgring

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Racelicentie ingenomen na bizarre overtredingen op Nordschleife

Racelicentie ingenomen na bizarre overtredingen op Nordschleife

  • Gisteren 14:31
  • 7
Vermeulen pakt Nürburgring-pole op één duizendste van een seconde, Auer klokt vijfde tijd

Vermeulen pakt Nürburgring-pole op één duizendste van een seconde, Auer klokt vijfde tijd

  • 22 minuten geleden
  • 3
Nürburgring komt met statement na dodelijk ongeluk, 'FIA en F1-coureurs dicht bij akkoord' | GPFans Recap Recap

Nürburgring komt met statement na dodelijk ongeluk, 'FIA en F1-coureurs dicht bij akkoord' | GPFans Recap

  • Gisteren 21:45
LIVE | Verstappen in Race 1 van de 24h Nürburgring Qualifiers: volg hier alles live mee Live

LIVE | Verstappen in Race 1 van de 24h Nürburgring Qualifiers: volg hier alles live mee

  • Gisteren 17:05
  • 9
Cruciale races voor Max Verstappen: dit is de impact van de Qualifiers op de 24h Nürburgring

Cruciale races voor Max Verstappen: dit is de impact van de Qualifiers op de 24h Nürburgring

  • 2 uur geleden
Het tijdschema voor de 24h Nürburgring Qualifiers: Max Verstappen weer van de partij

Het tijdschema voor de 24h Nürburgring Qualifiers: Max Verstappen weer van de partij

  • 3 uur geleden

Net binnen

11:16
Vermeulen pakt Nürburgring-pole op één duizendste van een seconde, Auer klokt vijfde tijd
10:27
Live
LIVE | Verstappen in Top Qualifying voor 24h Nürburgring Qualifiers: volg hier alles live mee
09:55
Krognes snelste in kwalificatie Nürburgring, Verstappen krijgt na P32 herkansing in Top Qualifying
09:31
Cruciale races voor Max Verstappen: dit is de impact van de Qualifiers op de 24h Nürburgring
08:21
Verstappen reageert geschokt op overlijden Miettinen na zaterdag op de Nürburgring
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Vermeulen pakt Nürburgring-pole op één duizendste van een seconde, Auer klokt vijfde tijd Samenvatting Top Qualifying

Vermeulen pakt Nürburgring-pole op één duizendste van een seconde, Auer klokt vijfde tijd

22 minuten geleden 3
Krognes snelste in kwalificatie Nürburgring, Verstappen krijgt na P32 herkansing in Top Qualifying Samenvatting kwalificatie

Krognes snelste in kwalificatie Nürburgring, Verstappen krijgt na P32 herkansing in Top Qualifying

1 uur geleden
Cruciale races voor Max Verstappen: dit is de impact van de Qualifiers op de 24h Nürburgring 24h Qualifiers uitgelegd

Cruciale races voor Max Verstappen: dit is de impact van de Qualifiers op de 24h Nürburgring

2 uur geleden
Verstappen reageert geschokt op overlijden Miettinen na zaterdag op de Nürburgring Verstappen reageert

Verstappen reageert geschokt op overlijden Miettinen na zaterdag op de Nürburgring

3 uur geleden
