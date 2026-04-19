De Nürburgring 24h Qualifiers op het Duitse circuit zijn op zondag weer van start gegaan, na de gitzwarte zaterdag op de Nordschleife. Het tragische verlies van Juha Miettinen heeft logischerwijs voor een sombere stemming gezorgd en de teams hebben een zwart lintje op de wagens gezet als eerbetoon aan de overleden coureur.

Het gebeurde allemaal zaterdagmiddag, een half uurtje nadat de race was begonnen. De organisatie zette de rode vlag in en lange tijd was niet duidelijk wat er aan de hand was. GPFans is het hele weekend op locatie en al snel was duidelijk dat het ernstig was, gezien de ambulances het circuit opreden. Om 20:00 uur kwam de organisatie met een persconferentie, waarin werd bevestigd dat Miettinen betrokken was bij een megacrash met zeven auto’s en dat de Finse coureur is overleden.

De race werd uiteraard niet meer hervat en vanuit alle hoeken van de autosport kwamen de nodige condoleances. De organisatie heeft er echter voor gekozen om op zondag het programma ‘gewoon’ af te werken en de teams hebben daarom een zwart lintje op de wagens gezet als eerbetoon aan Juha Miettinen. Daarnaast zal er een minuut stilte worden gehouden, voordat de race van vanmiddag van start gaat om 13:00 uur.

the cars at nurburgring have a black ribbon in remembrance of juha miettinen pic.twitter.com/qAerVsapwY — nini (@SCUDERIAFEMBOY) April 19, 2026

