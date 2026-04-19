Christian Krognes heeft de snelste tijd neergezet in de kwalificatie voor Race 2 van de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers. Hij ging het circuit in de Eifel rond in een 8:18.515 achter het stuur van de nummer-34-Aston Martin van Walkenhorst Motorsport. Pole position heeft hij nog niet, want Top Qualifying wordt later deze ochtend verreden.

De kwalificatie had om 8:15 uur moeten beginnen, maar het werd met een kwartier uitgesteld om de baan extra te checken. Het had gedurende de nacht veel geregend en het asfalt had nog niet de tijd gehad om op te drogen. Toen de eerste competitieve ronden binnenkwamen, vonden we de Mercedes-AMG's van Winward Racing bovenaan. Luca Stolz zette een 9:11.191 neer in de Ravenol-auto voor de 9:12.173 Verstappen Racing-wagen van Lucas Auer. Christopher Haase schoof de muur in bij Steilstrecke en de Scherer Sport PHX-Audi had wat bodyworkschade, maar zou na reparaties weer in actie komen.

Artikel gaat verder onder video

Baan droogt op

Richting het einde van de kwalificatie begon de baan in rap tempo op te drogen, zo was duidelijk te zien aan de rondetijden. Mirko Bortolotti ging een volle seconde sneller in de Lamborghini van Red Bull Team ABT. Max Verstappen nam zijn nummer-3 over van Auer en ging er vervolgens met maar liefst 10.212 seconden onderdoor. Stolz' teamgenoot Maro Engel kwam vervolgens op 0.594 seconden afstand en ook Bortolotti kwam weer met een flinke verbetering om derde te blijven. Maar de verbeteringen bleven maar komen, aangezien de slicks de snelste band werd.

P32 voor Verstappen, maar herkansing in Top Qualifying

Christian Krognes stond na een spannende slotfase van de kwalificatie bovenaan met een 8:18.515. Alessio Picariello (Dunlop-Porsche) werd tweede voor Christopher Mies (Haupt-Mustang), Jordan Pepper (ROWE-BMW) en Maximilian Paul (Konrad-Lamborghini). De Winward-AMG's gingen niet meer naar buiten in de laatste minuten en dus zakte onder andere Verstappen ver terug. Hij werd uiteindelijk 32e. Maar niet getreurd, want er zit nog een Top Qualifying aan te komen.

Het huidige plan lijkt momenteel dat alle SP 9-teams, dus alle GT3-auto's, mee gaan doen aan de Top Qualfiying. Dat is een shootout waarin iedereen zonder verkeer twee pushronden mag doen. De P32 van Verstappen maakt voor nu dus eigenlijk niks uit, maar de startopstelling voor iedereen buiten de SP 9-categorie is al wel bepaald.

