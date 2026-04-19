Verstappen vol vraagtekens na schade op de Nordschleife: "Dat was heel vreemd"

Voor Max Verstappen is het nog altijd een raadsel waar hij precies de schade heeft opgelopen, waardoor hij zijn strijd op de Nordschleife moest staken. Teamgenoot Lucas Auer is weliswaar weer de baan op gegaan, maar de kansen op de overwinning zijn volledig verkeken.

Verstappen vertrok vanmiddag vanaf P5 en wist al snel plaatsen goed te maken en op te schuiven naar de derde positie. Niet veel later begon het gevecht om de koppositie met Christopher Haase, met wie Verstappen ook tijdens de NLS2-race al streed. Het avontuur voor de zege werd echter zo’n veertig minuten in de tweede stint beëindigd. Verstappen kwam namelijk met schade de pitbox in rijden.

Verstappen wijst naar 'vreemde schade'

Tegenover Viaplay verklaarde Verstappen over de schade: “In de tweede ronde van mijn tweede stint kwamen er ineens heel veel vibraties. Toen begon de splitter ook ineens heel hard te klapperen. Op dat moment wist ik dat die afgebroken was. Dat was heel vreemd.”

Het team zal moeten onderzoeken wat er precies is gebeurd, want ook Verstappen zit nog vol vraagtekens: “Ik heb niemand aangeraakt, dus ik weet niet hoe het is gebeurd. We moeten zien waar het precies mis is gegaan. Er doen meer Mercedes-auto’s mee en daar gaat het goed. Hopelijk kunnen we het oplossen.”

