Verstappen ziet kans op overwinning in rook opgaan: team legt uit wat er is gebeurd
Max Verstappen zal Race 2 van de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers niet kunnen winnen. Hij was genoodzaakt de Mercedes-AMG naar de garage te brengen met schade. Winward Racing, die de auto van Verstappen Racing runt, legt uit wat er aan de hand is.
Verstappen begon vanaf de vijfde positie, maar ging als snel richting de derde plek. Na een gewaagde inhaalactie op de Ferrari van Dennis Marschall lag hij tweede. Vervolgens ging hij meermaals zij-aan-zij met de Audi van Christopher Haase, alsof het een herhaling was van NLS2. Door wat vroeger de eerste pitstop te maken, kon Verstappen dankzij het pitreglement een voorsprong van meer dan twintig seconden opbouwen. Na 38 minuten van de tweede stint kwam de Nederlander al naar binnen. De AMG werd de garage ingeduwd en qua kansen op de zege, is het einde verhaal.
Buschmann geeft verklaring
"We weten nog niet precies hoe het is gebeurd, maar de splitter is beschadigd", legde Steve Buschmann uit tegenover onder andere GPFans. Hij is de Director of Operations of Winward Racing. "We besloten daarom de auto naar de garage te brengen, voordat er iets ergers zou gebeuren. We gaan het nu proberen te repareren en de rest van de race zullen we als een soort testsessie gebruiken."
Het kan dus zijn dat we Verstappens ploegmaatje Lucas Auer in actie gaan zien later in de race, maar dat zal dus puur ter oefening zijn.
