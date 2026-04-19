Volgens Christopher Haase is de aanwezigheid van Max Verstappen op de Nordschleife een zege voor de Nürburgring Langstrecken-Serie. De Duitse veteraan van de Nürburgring prijst het uitstapje van de viervoudig Formule 1-kampioen en onthult tegenover de NLS dat hij de vele nieuwe volgers eigenlijk niet had zien aankomen.

Verstappen en Haase kenden halverwege maart, tijdens de NLS2, een ware titanenstrijd. De Nederlander wist samen met Dani Juncadella en Jules Gounon de race te winnen, maar werd achteraf gediskwalificeerd omdat er over het hele weekend een bandenset te veel werd gebruikt. Verstappen en Haase leverden tijdens die race een fel duel en ook deze zondag was het duo weer met elkaar aan het knokken. Voor Verstappen kreeg de race echter een bittere nasmaak. Er werd schade aan zijn wagen gevonden, waardoor de kansen op de overwinning zo goed als verdampt zijn.

Gevecht met Verstappen was respectvol

Over de race in maart, waarin hij vanaf P2 vertrok, zegt Haase: “Je wilt altijd degene voor je inhalen. Natuurlijk weet je in de auto dat het een viervoudig wereldkampioen is, waarschijnlijk de beste coureur op de grid.” Toch ging hij het duel niet uit de weg: “Maar als je echt het gevecht aangaat, denk je daar niet over na. Je rijdt voor het team, voor jezelf, om zo goed mogelijk te presteren. Maar ik moet wel zeggen: het was ontzettend leuk. Er werd extreem respectvol gereden. Je merkte al tijdens de opwarmronde: oké, dit wordt leuk. We hebben alles gegeven. Hij gaf alles, ik gaf alles. Er zat niet veel meer in onze auto’s.”

Haase zag aantal volgers toenemen

Daarnaast merkte Haase dat met de komst van Verstappen er ineens veel meer aandacht was voor ‘zijn’ klasse: “Bovendien was ik achteraf best verrast, want mijn aantal volgers is gewoon verdubbeld. Dat had ik totaal niet verwacht. Toen ik uit de auto stapte, vertelde het team me dat het allemaal heel positief was ontvangen. Voor mij was dat een heel ongewone situatie; ik wist eerst niet goed hoe ik ermee om moest gaan. Uiteindelijk heb ik me gewoon gedragen zoals ik ben. En nogmaals: dank aan iedereen die mij positieve feedback heeft gegeven.”

