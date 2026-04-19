Voor Max Verstappen en teamgenoot Lucas Auer zit de jacht op de overwinning tijdens Race 2 van de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers er niet meer in. De Nederlander kwam een klein half uur later de pitbox ingereden, met schade aan zijn Mercedes.

Verstappen vertrok vanmiddag vanaf P5 en wist al snel plaatsen goed te maken en op te schuiven naar de derde positie. Niet veel later begon het gevecht om de koppositie met Christopher Haase, met wie Verstappen ook tijdens de NLS2-race al streed. Het avontuur voor de zege werd echter zo’n veertig minuten in de tweede stint beëindigd. Verstappen kwam namelijk met schade de pitbox in gereden.

Schade aan Mercedes van Verstappen en Auer

Tegenover GPFans heeft Steve Buschmann, Director of Operations van Winward Racing, tekst en uitleg gegeven. Het team ging na de pitstop van Verstappen direct aan de slag met de voorkant van de Mercedes.

