Volgens recente analyses uit de paddock lijkt Mercedes een grote voorsprong te hebben genomen in aanloop naar het aanstaande seizoen, waarin grote technische wijzigingen worden doorgevoerd. Terwijl Red Bull Powertrains nog tegen de nodige muren aanloopt in de ontwikkeling van hun eerste eigen krachtbron, lijkt de Duitse concurrentie optimaal te profiteren van hun jarenlange ervaring met hybride systemen. Dat zorgt voor de nodige zenuwen bij Red Bull Racing en Max Verstappen, waarbij zelfs wordt gevreesd dat de Nederlander dit jaar misschien geen enkele race zal winnen, als de auto niet goed genoeg is.
Met name de compressieverhouding van de nieuwe motoren is een heet hangijzer. Waar de FIA deze limiet voor dit jaar heeft vastgesteld op 16,0:1, om de technische complexiteit te verlagen, meldt de Duitse media dat Mercedes een slimme vondst heeft gedaan. Door gebruik te maken van materialen die uitzetten bij hoge temperaturen, zou de motor tijdens het rijden alsnog een compressieverhouding van circa 18,0:1 bereiken. Red Bull zou hier momenteel op 17,0:1 zitten, wat een direct nadeel qua vermogen betekent. De Oostenrijkers zouden het trucje dus niet goed hebben weten te kopiëren.
Achterstand in Barcelona
De eerste fysieke confrontatie op het circuit van Barcelona, tijdens de shakedown eind januari, bevestigde het beeld dat er werk aan de winkel is voor de formatie uit Milton Keynes. George Russell klokte in de Mercedes de snelste tijd met een 1:16.445, terwijl Verstappen de week afsloot op de zevende plaats met een 1:17.586. Daarmee gaf de drievoudig wereldkampioen ruim een seconde toe op de top. Alhoewel de nieuwe Red Bull-Ford motor, die intern de DMD1 wordt genoemd, verrassend betrouwbaar oogde, lijkt de pure snelheid ten opzichte van Mercedes en McLaren momenteel nog te ontbreken.
