Van der Grint klaar met Verstappen-heisa: 'Stoppen geen ramp voor Formule 1'
Van der Grint klaar met Verstappen-heisa: 'Stoppen geen ramp voor Formule 1'
Formule 1-analist Kees van der Grint ergert zich aan de overmatige media-aandacht voor een mogelijk pensioen van Max Verstappen. De voormalig bandenengineer vindt dat de focus te veel op de toekomst van de coureur ligt en te weinig op de sport zelf. Dat stelt hij in een reactie op de nasleep van de recente Grand Prix van Japan.
De toekomst van Verstappen is begin dit seizoen het onderwerp van veel speculatie. De seizoensstart verloopt moeizaam: Verstappen staat na de race in Japan, waar hij als achtste over de streep kwam, op een negende plaats in het kampioenschap met twaalf punten. Na afloop van dat raceweekend eind maart liet de viervoudig wereldkampioen publiekelijk weten dat hij serieus moet nadenken over zijn leven in de sport, met name ook vanwege de 2026-wagens die hem totaal niet bevallen.
Verhoudingen zoek
Van der Grint vindt bij In de Slipstream dat de verhoudingen in de berichtgeving daardoor zoek zijn geraakt. "Er is geracet in Japan. En als ik dan de krant lees, dan staat er niets over de race, behalve de uitslag. En twee pagina's vol over Max Verstappen. Stopt hij ermee of niet?", aldus de analist. Hij is van mening dat de beslissing over een eventueel vertrek volledig bij de coureur zelf ligt. "Als hij ermee stopt, dan moet dat hij zelf weten", voegt hij daaraan toe.
Geen ramp voor de sport
Hoewel Verstappen officieel nog een contract heeft tot en met eind 2028, beschikt hij over prestatieclausules die een eerder vertrek mogelijk maken. Mocht de Red Bull-coureur daadwerkelijk besluiten om de Formule 1 te verlaten, dan overleeft de sport dat wel, stelt Van der Grint. "Dat is jammer voor de sport, maar we moeten nou niet doen alsof, zoals gesuggereerd wordt, dat het een ramp voor Formule 1 zou zijn", verklaart de Viaplay-deskundige. "Ik zou het een groot verlies vinden. Dat is jammer en het is de beste coureur van zijn generatie, van dit moment. Maar we hebben Senna verloren, we hebben Niki Lauda verloren, dus die zijn ermee gestopt. Daarvoor was Nigel Mansell een trekpleister in Engeland, en de sport is gewoon doorgegaan", relativeert hij de situatie.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
