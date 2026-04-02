Ralf Schumacher is van mening dat Max Verstappen heus niet zomaar uit de Formule 1 zal vertrekken. De Duitse analist vermoedt dat de viervoudig wereldkampioen met zijn uitspraken vooral druk uit wil oefenen op de sport.

Het is een publiek geheim dat Max Verstappen geen fan is van de nieuwe reglementen in de Formule 1. De teleurstellende performance van de RB22 zal het humeur van de 28-jarige coureur niet ten goede komen, maar het nieuwe tijdperk van de sport strookt daarnaast niet met het racehart van Verstappen. Afgelopen weekend in Japan liet de viervoudig wereldkampioen dan ook optekenen dat hij na moet denken over zijn toekomst, en de komende weken zal gebruiken om te beslissen of hij überhaupt verder wil in de koningsklasse van de autosport. Verstappen heeft buiten de Formule 1 verschillende projecten waar hij aanzienlijk meer plezier uithaalt.

Schumacher gelooft niets van vertrek Verstappen

Ralf Schumacher denkt echter niet dat Verstappen daadwerkelijk zal besluiten om te vertrekken uit de hoogsthaalbare raceklasse: "De wereld rondreizen en racen tegen de allerbeste coureurs, blijft uniek", klinkt het in de Boxengasse-podcast. "Ik kan me niet voorstellen dat Max het zomaar opgeeft. Ik denk dat hij zijn positie vooral gebruikt om veranderingen erdoor te drukken. Maar mijn gevoel zegt dat hij dat niet moet doen. Het zorgt op dit moment juist voor onrust, terwijl zijn punt al duidelijk is."

In de nieuwe aflevering van de podcast GPFans Raceteam werd een eventueel vertrek van de Nederlander ook besproken door presentator Sebastiaan Kissing en paddockverslaggever Jan Bolscher. Beiden denken dat Verstappen na een stuk of twintig gin-tonics op het strand iets anders naar de situatie kijkt. Beluister de nieuwe aflevering hieronder.