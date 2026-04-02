close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen at Suzuka

Max Verstappen at Suzuka — Foto: © IMAGO
Schumacher gelooft niet in vertrek Verstappen: "Hij wil vooral druk uitoefenen"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Ralf Schumacher is van mening dat Max Verstappen heus niet zomaar uit de Formule 1 zal vertrekken. De Duitse analist vermoedt dat de viervoudig wereldkampioen met zijn uitspraken vooral druk uit wil oefenen op de sport.

Het is een publiek geheim dat Max Verstappen geen fan is van de nieuwe reglementen in de Formule 1. De teleurstellende performance van de RB22 zal het humeur van de 28-jarige coureur niet ten goede komen, maar het nieuwe tijdperk van de sport strookt daarnaast niet met het racehart van Verstappen. Afgelopen weekend in Japan liet de viervoudig wereldkampioen dan ook optekenen dat hij na moet denken over zijn toekomst, en de komende weken zal gebruiken om te beslissen of hij überhaupt verder wil in de koningsklasse van de autosport. Verstappen heeft buiten de Formule 1 verschillende projecten waar hij aanzienlijk meer plezier uithaalt.

Ralf Schumacher denkt echter niet dat Verstappen daadwerkelijk zal besluiten om te vertrekken uit de hoogsthaalbare raceklasse: "De wereld rondreizen en racen tegen de allerbeste coureurs, blijft uniek", klinkt het in de Boxengasse-podcast. "Ik kan me niet voorstellen dat Max het zomaar opgeeft. Ik denk dat hij zijn positie vooral gebruikt om veranderingen erdoor te drukken. Maar mijn gevoel zegt dat hij dat niet moet doen. Het zorgt op dit moment juist voor onrust, terwijl zijn punt al duidelijk is."

In de nieuwe aflevering van de podcast GPFans Raceteam werd een eventueel vertrek van de Nederlander ook besproken door presentator Sebastiaan Kissing en paddockverslaggever Jan Bolscher. Beiden denken dat Verstappen na een stuk of twintig gin-tonics op het strand iets anders naar de situatie kijkt. Beluister de nieuwe aflevering hieronder.

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Britse media lokken felle reacties uit over Verstappen: "Hopelijk smijten ze meer journalisten eruit!"

  • Gisteren 13:15
  • 7
Felle reacties na bericht over Verstappen, Mercedes bevestigt FIA-hulp voor Ferrari | GPFans Recap

  • Gisteren 21:45
'Als Verstappen de Formule 1 verlaat, dan is het de schuld van schijnheilige Wolff'

  • 4 april 2026 12:06
  • 16
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Japan

  • 4 april 2026 09:57
  • 7
Bottas duidelijk: 'Verstappen is het grootste racetalent'

  • 3 april 2026 13:18
  • 23
Schoonmoeder Verstappen reageert op Hill: ‘Best gemeen om Max er weer uit te pikken’

  • 3 april 2026 12:33
  • 9

F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen oneens met Red Bull over nieuwe ontwikkeling: "Daar ben ik niet zo zeker van"

Gisteren 19:43 1
Mercedes onthult zwakste kenmerk van W17: "Werken hier met zeer hoge prioriteit aan"

Gisteren 14:22 1
Bizarre softwarefout Mercedes leidde tot gevaarlijk moment Russell in Japan

4 april 2026 17:36 1
Formule 1 offert 'oude fans' op voor nieuwe doelgroep: "Ze hebben er gewoon schijt aan"

2 april 2026 16:00 8
Ontdek het op Google Play
x