Wurz stelt dat Verstappen helemaal niet wil stoppen met F1: "Hij wil blijven"
Wurz stelt dat Verstappen helemaal niet wil stoppen met F1: "Hij wil blijven"
Alexander Wurz, voorzitter van de Grand Prix Drivers Association (GPDA), wijst op de WhatsApp-groep van de Formule 1, die met de nieuwe wagens behoorlijk actief is. De Oostenrijker onthult daarnaast de rol van Max Verstappen, die de afgelopen weken in het openbaar vrij kritisch is geweest op de nieuwe auto’s en inmiddels twijfelt aan zijn toekomst in de sport.
De GPDA behartigt de belangen van de coureurs binnen de Formule 1. Enkele bekende leden zijn bijvoorbeeld George Russell en Carlos Sainz. Vooral laatstgenoemde liet van zich horen na het raceweekend in Suzuka, toen Oliver Bearman het eerste grote slachtoffer werd van het nieuwe racen. De Spanjaard gaf daarbij aan dat de FIA gewaarschuwd was voor zulke incidenten, en dat dit helaas in Japan werkelijkheid werd.
Verstappen pakt voortrekkersrol
In de Lift and Roast-podcast legt Wurz daarnaast de rol van Verstappen uit. Binnen de coureurs werd hij vorig jaar als de “vader van de rookie” beschouwd, en Wurz onthult dat Verstappen ook binnen de GPDA één van de beste leden is. Zo laat hij altijd van zich horen, en Wurz benadrukt dat de Nederlander eigenlijk helemaal niet uit de Formule 1 wil vertrekken: "Hij is eigenlijk een van de beste leden van de GPDA. Hij wil blijven, dat maakt hij duidelijk, omdat hij simpelweg van de sport houdt, en dat is de GPDA," aldus Wurz.
