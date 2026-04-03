Kalff en Van Der Grint vrezen voor GP van Spanje: 'Het ziet eruit alsof het niet klaar is'

Kalff, Spanje, socials — Foto: © IMAGO x Viaplay
6 reacties

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Volgens Allard Kalff wordt het nog een race tegen de klok voor de organisatie van de Grand Prix van Spanje, die in september in Madrid wordt verreden. Het circuit is momenteel verre van klaar, terwijl de FIA over enkele maanden de baan moet goedkeuren.

Van 11 tot en met 13 september reist de koningsklasse af naar de Spaanse hoofdstad, maar de huidige beelden bieden voorlopig nog weinig hoop. Het circuit dat door Madrid loopt, is nog verre van gereed, hoewel de organisatie voorlopig nog geen zorgen lijkt te hebben.

Zorgen over deadlines

Die zorgen hebben Allard Kalff en Kees van der Grint wel bij Viaplay. Zij stellen dat er nog een hoop moet gebeuren om het circuit op tijd af te krijgen. Cynisch zegt Van der Grint: "Ja, ik ben heel benieuwd. Ik hoorde mensen zeggen: het is bijna klaar."

Kalff legt uit dat de race in september al krap wordt, maar dat er eerst nog een grote horde moet worden genomen: "Het ziet eruit alsof het niet klaar komt, zou je bijna zeggen. Dat is één ding wat zeker is. En het probleem is misschien nog niet eens: ben je op tijd klaar? Het echte probleem gaat straks zijn: ben je op tijd klaar voor de eerste keuring? Want daar moet je eerst aan voldoen."

Die keuring kan niet lang op zich laten wachten, zo legt Kalff uit: "Dat is maanden vóór de race in september. Dus tegen mei moet er wel een baan liggen."

Viaplay Spanje Grand Prix van Spanje F1 Grand Prix van Spanje Madrid Viaplay Nederland

Verstappen helpt Antonelli niet meer, 'Spaanse Grand Prix mogelijk in de problemen' | GPFans Recap

Hezemans reageert op uitspraken Russell: 'Hij had nooit gewonnen'

Van der Grint klaar met Verstappen-heisa: 'Stoppen geen ramp voor Formule 1'

Felle reacties na bericht over Verstappen, Mercedes bevestigt FIA-hulp voor Ferrari | GPFans Recap

Dochter van tweevoudig wereldkampioen Häkkinen zet eerste stap richting F1

Verstappen oneens met Red Bull over nieuwe ontwikkeling: "Daar ben ik niet zo zeker van"

