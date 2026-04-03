Kalff en Van Der Grint vrezen voor GP van Spanje: 'Het ziet eruit alsof het niet klaar is'
Kalff en Van Der Grint vrezen voor GP van Spanje: 'Het ziet eruit alsof het niet klaar is'
Volgens Allard Kalff wordt het nog een race tegen de klok voor de organisatie van de Grand Prix van Spanje, die in september in Madrid wordt verreden. Het circuit is momenteel verre van klaar, terwijl de FIA over enkele maanden de baan moet goedkeuren.
Van 11 tot en met 13 september reist de koningsklasse af naar de Spaanse hoofdstad, maar de huidige beelden bieden voorlopig nog weinig hoop. Het circuit dat door Madrid loopt, is nog verre van gereed, hoewel de organisatie voorlopig nog geen zorgen lijkt te hebben.
Zorgen over deadlines
Die zorgen hebben Allard Kalff en Kees van der Grint wel bij Viaplay. Zij stellen dat er nog een hoop moet gebeuren om het circuit op tijd af te krijgen. Cynisch zegt Van der Grint: "Ja, ik ben heel benieuwd. Ik hoorde mensen zeggen: het is bijna klaar."
Kalff legt uit dat de race in september al krap wordt, maar dat er eerst nog een grote horde moet worden genomen: "Het ziet eruit alsof het niet klaar komt, zou je bijna zeggen. Dat is één ding wat zeker is. En het probleem is misschien nog niet eens: ben je op tijd klaar? Het echte probleem gaat straks zijn: ben je op tijd klaar voor de eerste keuring? Want daar moet je eerst aan voldoen."
Die keuring kan niet lang op zich laten wachten, zo legt Kalff uit: "Dat is maanden vóór de race in september. Dus tegen mei moet er wel een baan liggen."
