Lando Norris gaat deze maand testen op Nürburgring

Lando Norris en Oscar Piastri komen later deze maand in actie tijdens een officiële bandentest van Pirelli op de Nürburgring. Het vaste rijdersduo van McLaren stapt in de wagen om de nieuwe generatie droogweerbanden voor het huidige seizoen te testen. De tweedaagse sessie op het Duitse circuit is in het leven geroepen als vervanging voor de eerdere test in Bahrein, die op het laatste moment werd geschrapt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten.

De bandenleverancier heeft de testdagen ingepland op 14 en 15 april. Voor McLaren komt dit moment uitstekend uit, aangezien de Formule 1 momenteel in een onverwachte pauze van vijf weken zit. Deze leegte in de kalender is ontstaan door het wegvallen van de raceweekenden in Bahrein en Saoedi-Arabië. Door regerend wereldkampioen Norris en zijn teamgenoot Piastri in te zetten, kan de Britse renstal toch belangrijke kilometers maken.

Artikel gaat verder onder video

Testprogramma verplaatst naar Europa

Oorspronkelijk stonden de testwerkzaamheden gepland in het Midden-Oosten, waar van eind februari tot begin maart gereden zou worden met regenbanden. Die sessie in Bahrein werd echter om veiligheidsredenen geannuleerd na een raketinslag in de nabijgelegen hoofdstad Manama en de oplopende spanningen in de regio. Destijds was Nyck de Vries afgereisd naar het circuit om de test voor zijn rekening te nemen. Omdat het programma nu is verplaatst naar Europa en is omgezet naar een test voor droogweerbanden, komt de Nederlander niet in actie en kiest McLaren voor haar eigen vaste coureurs.

Verstappen en Stroll op de Nordschleife

Hoewel Norris en Piastri het legendarische gedeelte, de Nordschleife, van de Nürburgring links laten liggen, zijn er wel andere bekende namen uit de Formule 1 actief op het beruchte stuk. Max Verstappen reist deze maand eveneens af naar Duitsland om deel te nemen aan de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring, een evenement dat in mei op de planning staat. Daarnaast was ook Lance Stroll recentelijk te vinden op de Nordschleife. De coureur van Aston Martin maakte afgelopen donderdag bekend dat hij een uitstapje gaat maken naar de GT-klasse.

🚨Lance Stroll, Roberto Merhi y Mari Boya correrán juntos con un GT3 en Paul Ricard



🙌Disputarán el Prólogo y la primera ronda del año del GT World Challenge Europa, en Paul Ricard@robertomerhi @MariBoya64 pic.twitter.com/QZ8uUVgDCR — SoyMotor.com (@SoyMotor) April 2, 2026

