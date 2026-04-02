Verstappen in april tóch in actie op de baan, Stroll volgt voorbeeld en gaat GT3 rijden | GPFans Recap
De F1 Grand Prix van Japan zit erop en inmiddels zijn we aanbeland in een heuse 'lentestop' wegens de afgelaste races in Djedda en Bahrein. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.
De Formule 1 is momenteel aanbeland in de heuse lentestop, daar de races de komende maand niet doorgaan wegens de omstandigheden in het Midden-Oosten. Het betekent dat er tijd is om de balans op te maken na de veelbewogen eerste races van het jaar, waarin er toch een hoop gebeurd is. Het betekent niet voor Max Verstappen dat hij stilzit. De Nederlander zal namelijk in april tóch gaan racen: over enkele weken reist hij weer naar de Nürburgring.
Kritiek van Verstappen zorgt voor piek in interesse voor Formula E
De aanhoudende kritiek van Max Verstappen op de nieuwe motorreglementen in de Formule 1 heeft onbedoeld positief uitgepakt voor de elektrische raceklasse Formula E. De viervoudig wereldkampioen uitte eerder dit jaar zijn onvrede over de nieuwe generatie auto's en trok daarbij een vergelijking met de elektrische tegenhanger. Jeff Dodds, de CEO van Formula E, laat weten dat de uitspraken van de Red Bull Racing-coureur juist hebben gezorgd voor een flinke toename in de interesse voor zijn kampioenschap. Lees hier het hele artikel over het Formule E-nieuwtje.
WhatsApp-gesprekken Formule 1-coureurs onthuld: "Groepsapp is ontploft"
De bekende WhatsApp-groep van de Formule 1-coureurs staat momenteel roodgloeiend door de invoering van de nieuwe reglementen. Alexander Wurz, de voorzitter van de Grand Prix Drivers' Association (GPDA), laat weten dat de rijders zich grote zorgen maken over zowel de veiligheid als de rijeigenschappen van de huidige generatie bolides. Lees hier het hele artikel over het Formule E-nieuwtje.
Leegloop in de Formule 1: Naast Verstappen maakt ook deze coureur zijn GT-debuut
Lance Stroll treedt in de voetsporen van Max Verstappen. De Formule 1-coureur zal op zaterdag 11 april namelijk zijn GT3-debuut maken op het Circuit Paul Ricard in Frankrijk. Stroll staat namelijk op de deelnemerslijst voor de openingsronde van de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS. Deze wordt verreden op 11 april in Le Castellet. Lees hier het hele artikel over Lance Stroll zijn GT3-uitje.
F1-coureur ontslagen na verrot schelden teambaas: "Ik zei dat hij op kon flikkeren"
Voormalig Formule 1-coureur Scott Speed heeft onthuld wat de werkelijke reden was voor zijn ontslag bij het toenmalige Toro Rosso na slechts 28 races. De inmiddels 43-jarige Amerikaan stelt dat een verhitte woordenwisseling met toenmalig teambaas Franz Tost het einde van zijn carrière in de koningsklasse betekende. Tijdens een ruzie in de pitbox besloot hij de Oostenrijker stijf te vloeken, waarna hij direct werd vervangen. Dat vertelt hij in de Dale Jr. Download-podcast. Lees hier het hele artikel over Scott Speed.
Verstappen bevestigt deelname aan 24h Nürburgring Qualifiers in april
Max Verstappen keert later deze maand terug naar de Nordschleife. De Oracle Red Bull Racing-coureur heeft bevestigd dat hij op 18 en 19 april 2026 zal deelnemen aan de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers. Tijdens dit evenement deelt hij de auto met de Oostenrijker Lucas Auer, die momenteel actief is als officiële fabrieksrijder voor Mercedes-AMG. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen zijn aankondiging.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Net binnen
Veel gelezen
