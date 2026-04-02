Voormalig Formule 1-coureur Scott Speed heeft onthuld wat de werkelijke reden was voor zijn ontslag bij het toenmalige Toro Rosso na slechts 28 races. De inmiddels 43-jarige Amerikaan stelt dat een verhitte woordenwisseling met toenmalig teambaas Franz Tost het einde van zijn carrière in de koningsklasse betekende. Tijdens een ruzie in de pitbox besloot hij de Oostenrijker stijf te vloeken, waarna hij direct werd vervangen. Dat vertelt hij in de Dale Jr. Download-podcast.

Het incident vond plaats tijdens de Grand Prix van Europa in 2007 op de Nürburgring. In de stromende regen gleed Speed in de derde ronde van de baan door aquaplaning. Hij was niet de enige: zes andere coureurs, onder wie Lewis Hamilton en Jenson Button, overkwam in dezelfde bocht exact hetzelfde. Terug in de pitbox ontstond er vervolgens een explosieve verbale confrontatie tussen de coureur en de teambaas.

Confrontatie in de pitbox

Speed herinnert zich dat hij ondanks de vroege uitvalbeurt positief gestemd was over zijn openingsfase."Ik kwam binnen en was eigenlijk in een best goede bui, want het was een geweldige eerste ronde", blikt hij terug."Ik was in gesprek met mijn engineer toen Franz naar me toe kwam en vroeg wat er in de eerste bocht was gebeurd. Ik zei: 'Wat bedoel je? Er stonden daar acht auto's geparkeerd, waaronder Lewis Hamilton en Jenson Button. Hetzelfde wat iedereen overkwam, is ons ook overkomen. We gleden door aquaplaning de bocht uit.' Toen zei hij: 'Nee, niet iedereen, alleen de prutsers'", aldus de voormalig coureur.

Abrupt einde Formule 1-loopbaan

Die opmerking schoot bij de Amerikaan in het verkeerde keelgat."Ik zei dat hij kon opflikkeren en liep weg", vervolgt Speed."Ik dacht blijkbaar dat ik de teambaas kon vertellen dat hij kon opflikkeren en dat alles daarna wel goed zou komen. Dat was niet zo. Het weekend daarop zat Sebastian Vettel in de auto en dat was het", concludeert hij. Daarmee kwam er na iets meer dan een seizoen een abrupt einde aan zijn Formule 1-loopbaan.

Nieuwe rollen voor Speed en Tost

Inmiddels zijn de tijden flink veranderd voor de betrokken partijen. Speed is tegenwoordig actief als ambassadeur voor Red Bull en rijdt in de rallycross, waarbij hij wereldwijd demonstraties geeft. De zeventigjarige Tost is na het seizoen van 2023 teruggetreden als teambaas en heeft inmiddels afscheid genomen van zijn actieve leidinggevende rol binnen de sport. Ook het team waar het incident zich afspeelde, heeft een transformatie ondergaan: de renstal uit Faenza staat tegenwoordig op de grid als Racing Bulls.

Gerelateerd