Leegloop in de Formule 1: Naast Verstappen maakt ook deze coureur zijn GT-debuut

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Lance Stroll treedt in de voetsporen van Max Verstappen. De Formule 1-coureur zal op zaterdag 11 april namelijk zijn GT3-debuut maken op het Circuit Paul Ricard in Frankrijk.

Door het wegvallen van de races in Bahrein en Saoedi-Arabië, ligt de Formule 1 plots lange tijd stil. De eerste Grand Prix staat pas voor weer voor zondag 3 mei op het programma, als er geracet wordt in Miami. Lance Stroll maakt van de gelegenheid gebruik om zijn debuut te maken in de GT3-racerij. De Canadees werd woensdag al gespot op de Nürburgring. Inmiddels is bevestigd dat hij ook daadwerkelijk gaat deelnemen aan een raceweekend binnenkort.

Stroll maakt GT3-debuut op Paul Ricard

Stroll staat namelijk op de deelnemerslijst voor de openingsronde van de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS. Deze wordt verreden op 11 april in Le Castellet. Het gaat om een race van zes uur die de avond ingaat, van 18:00 tot 0:00 uur. De Formule 1-coureur zal namens Comtoyou Racing achter het stuur stappen van een Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo. Hij deelt de cockpit met Mari Boya en voormalig Marussia F1-coureur Roberto Merhi. Stroll heeft al enige ervaring in het sportscar racing. Zo kwam hij een keer uit in de Rolex 24 at Daytona in 2016 voor Chip Ganassi Racing, voordat hij in de Formule 1 terechtkwam. Hij werd toen vijfde. Stroll deed opnieuw mee aan de 24-uursrace in Daytona in 2018 met Jackie Chan DCR Jota. Samen met onder andere Robin Frijns werd hij elfde in zijn klasse.

Jan Bolscher (29) is een Nederlandse Formule 1-journalist, geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Sport Pers (NSP) als de Formule 1. Hij heeft ruim zeven jaar ervaring in de Formule 1-journalistiek en doet verslag vanuit de Formule 1-paddock, waar hij de coureurs interviewt en een breed netwerk met de teams, de FIA en de Formule 1 heeft opgebouwd. Doordat hij in nauw contact staat met de persmanagers van de Formule 1-teams, de Forrmule 1 en de FIA, weet Jan als eerste rondgaande geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Daarnaast draagt hij de titels Senior Editor en Brand Manager Assistent bij GPFans. In deze rollen vormt hij een leidende draad binnen de redactie.
