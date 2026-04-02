Leegloop in de Formule 1: Naast Verstappen maakt ook deze coureur zijn GT-debuut
Lance Stroll treedt in de voetsporen van Max Verstappen. De Formule 1-coureur zal op zaterdag 11 april namelijk zijn GT3-debuut maken op het Circuit Paul Ricard in Frankrijk.
Door het wegvallen van de races in Bahrein en Saoedi-Arabië, ligt de Formule 1 plots lange tijd stil. De eerste Grand Prix staat pas voor weer voor zondag 3 mei op het programma, als er geracet wordt in Miami. Lance Stroll maakt van de gelegenheid gebruik om zijn debuut te maken in de GT3-racerij. De Canadees werd woensdag al gespot op de Nürburgring. Inmiddels is bevestigd dat hij ook daadwerkelijk gaat deelnemen aan een raceweekend binnenkort.
Stroll maakt GT3-debuut op Paul Ricard
Stroll staat namelijk op de deelnemerslijst voor de openingsronde van de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS. Deze wordt verreden op 11 april in Le Castellet. Het gaat om een race van zes uur die de avond ingaat, van 18:00 tot 0:00 uur. De Formule 1-coureur zal namens Comtoyou Racing achter het stuur stappen van een Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo. Hij deelt de cockpit met Mari Boya en voormalig Marussia F1-coureur Roberto Merhi. Stroll heeft al enige ervaring in het sportscar racing. Zo kwam hij een keer uit in de Rolex 24 at Daytona in 2016 voor Chip Ganassi Racing, voordat hij in de Formule 1 terechtkwam. Hij werd toen vijfde. Stroll deed opnieuw mee aan de 24-uursrace in Daytona in 2018 met Jackie Chan DCR Jota. Samen met onder andere Robin Frijns werd hij elfde in zijn klasse.
