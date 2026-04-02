De aanhoudende kritiek van Max Verstappen op de nieuwe motorreglementen in de Formule 1 heeft onbedoeld positief uitgepakt voor de elektrische raceklasse Formula E. De viervoudig wereldkampioen uitte eerder dit jaar zijn onvrede over de nieuwe generatie auto's en trok daarbij een vergelijking met de elektrische tegenhanger. Jeff Dodds, de CEO van Formula E, laat weten dat de uitspraken van de Red Bull Racing-coureur juist hebben gezorgd voor een flinke toename in de interesse voor zijn kampioenschap.

De Formule 1 heeft dit seizoen afscheid genomen van de MGU-H en legt met de nieuwe krachtbronnen een veel grotere nadruk op elektrische energie. Verstappen steekt zijn mening over deze veranderingen niet onder stoelen of banken. Tijdens de wintertest in Bahrein omschreef de Nederlander de nieuwe wagens als "Formula E op steroïden", omdat coureurs zich volgens hem te veel moeten bezighouden met energiemanagement in plaats van puur racen. Na de eerste drie verreden races in Australië, China en Japan is de mening van de coureur nog altijd niet veranderd.

Toename in interesse voor Formula E

Dodds reageerde in eerste instantie op de kritiek door Verstappen uit te nodigen voor een test in een Formula E-bolide. Hoewel het daar niet van kwam, plukt de elektrische klasse wel de vruchten van de publiciteit. In gesprek met Sports Business Journal legt de topman uit dat de opmerkingen van de regerend wereldkampioen de aandacht van het publiek hebben getrokken. "In het weekend dat Max over ons sprak, gingen veel meer mensen online om onze video's te bekijken, naar onze races te kijken en iets meer te begrijpen van het kampioenschap", aldus Dodds. De CEO benadrukt dat de cijfers dit ondersteunen. "Tot nu toe hebben we er dit jaar denk ik meer dan 50.000 nieuwe volgers bij gekregen op onze sociale media, dus dat is alleen maar goed voor ons", stelt hij. Daarnaast ziet hij een breder voordeel in de discussie. "Ik denk ook dat het goed is omdat het de bewustwording rondom elektrificatie vergroot voor veel van deze mensen in de racerij", voegt Dodds toe.

Onzekerheid over toekomst Verstappen

Terwijl Formula E, dat momenteel bezig is aan het twaalfde seizoen, profiteert van de situatie, bevindt Verstappen zich in een lastige fase. De overstap naar de nieuwe motor van Red Bull Powertrains verloopt moeizaam, waardoor de coureur momenteel een ongebruikelijk lage positie in het kampioenschap bezet. Hoewel zijn huidige contract bij Red Bull nog doorloopt tot eind 2028, zwellen de geruchten aan dat hij serieus nadenkt over een vervroegd pensioen vanwege zijn onvrede over de nieuwe reglementen. Er wordt volop gespeculeerd over mogelijke ontsnappingsclausules in zijn verbintenis, mocht het team hem in de nabije toekomst geen competitieve auto kunnen leveren.