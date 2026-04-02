De bekende WhatsApp-groep van de Formule 1-coureurs staat momenteel roodgloeiend door de invoering van de nieuwe reglementen. Alexander Wurz, de voorzitter van de Grand Prix Drivers' Association (GPDA), laat weten dat de rijders zich grote zorgen maken over zowel de veiligheid als de rijeigenschappen van de huidige generatie bolides.

De onrust binnen het veld is een rechtstreeks gevolg van de technische en sportieve regels die sinds de seizoensopening in maart volledig van kracht zijn. Vooral de extreme focus op energiemanagement zorgt voor onvrede, die inmiddels een kookpunt heeft bereikt. De directe aanleiding voor de toegenomen paniek is de zware crash van Oliver Bearman tijdens de Grand Prix van Japan op het circuit van Suzuka. De jonge coureur kreeg een impact van 50G te verwerken toen hij met hoge snelheid in de muur belandde.

Gevaarlijke snelheidsverschillen door harvesting

Het ongeval van Bearman werd mede veroorzaakt door de grote snelheidsverschillen op de baan. Deze ontstaan wanneer een voorligger plotseling sterk vertraagt omdat de batterij leeg is, wat voor een fors verlies aan vermogen zorgt. Naar aanleiding van het angstaanjagende incident op Suzuka heeft de autosportbond FIA inmiddels een vergadering belegd om te bespreken of er verdere aanpassingen aan de reglementen nodig zijn.

Waarschuwingen van de GPDA

Carlos Sainz, die sinds vorig jaar als directeur verbonden is aan het bestuur van de GPDA, benadrukt dat de coureurs de beleidsbepalers al eerder hebben gewaarschuwd voor deze specifieke risico's. Volgens de Spanjaard is een grotere ramp in Japan slechts ternauwernood voorkomen."Hier hadden we het geluk dat er een uitloopstrook was", aldus Sainz."Stel je nu voor dat we naar Bakoe, Singapore of Vegas gaan en dit soort snelheidsverschillen en crashes vlak naast de muren hebben. Wij als GPDA hebben de FIA gewaarschuwd dat deze ongelukken vaak gaan gebeuren met deze reglementen, en we moeten snel iets veranderen als we dat niet willen", zo klinkt de duidelijke taal van de coureur.

WhatsApp-groep coureurs ontploft

De roep om verandering zorgt voor een enorme activiteit op de onderlinge communicatiekanalen van de rijders. Wurz, die inmiddels ruim tien jaar de rol van GPDA-voorzitter bekleedt, vertelt in de podcast Lift and Roast dat er momenteel zeer intensief wordt overlegd."Deze beroemde WhatsApp-groep voor coureurs, die ik in 2015 of 2016 heb opgericht, ontploft eigenlijk gewoon", laat de Oostenrijker weten in een fragment dat op TikTok werd gedeeld."De chat is actiever dan ooit, ik heb het zelden zo actief gezien", voegt hij daaraan toe.

Volgens de voormalig Formule 1-coureur wordt er in de groepsapp niet alleen geklaagd, maar zoeken de rijders ook constructief naar oplossingen voor de sport."De coureurs uiten emoties, verschillende oplossingen, technische oplossingen, en we bespreken hoe we alle mensen ervan kunnen overtuigen dat de coureurs gehoord moeten worden", legt Wurz uit. De onvrede over de nieuwe generatie auto's sluimert al langer; zo vergeleek Max Verstappen de bolides eerder al met Formule E-auto's op steroïden. Hoewel Lando Norris aanvankelijk nog gekscherend suggereerde dat Verstappen dan maar met pensioen moest gaan, liet de Brit in Japan eveneens doorschemeren dat hij vreest dat er onvoldoende naar de wensen van de coureurs wordt geluisterd.

