Max Verstappen keert later deze maand terug naar de Nordschleife. De Oracle Red Bull Racing-coureur heeft bevestigd dat hij op 18 en 19 april 2026 zal deelnemen aan de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers. Tijdens dit evenement deelt hij de auto met de Oostenrijker Lucas Auer, die momenteel actief is als officiële fabrieksrijder voor Mercedes-AMG.

Het raceweekend in Duitsland vindt in zijn totaliteit plaats van 17 tot en met 19 april 2026. Tijdens deze kwalificatiedagen staan er twee afzonderlijke vieruursraces op het programma, die worden verreden op zaterdagavond en zondag. Deze wedstrijden gelden direct als de vierde en vijfde ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Verstappen en Auer zullen de baan betreden in een Mercedes-AMG GT3 EVO met startnummer 3. Voor deze campagne op de Nürburgring wordt de inschrijving van Verstappen Racing operationeel ondersteund door Winward Racing.

Generale repetitie

De deelname aan de kwalificatieraces dient als de belangrijkste generale repetitie voor de daadwerkelijke 24 uur van de Nürburgring. Dat hoofdevenement staat gepland voor 14 tot en met 17 mei 2026. Eerder dit jaar, op 9 maart, werd al officieel aangekondigd dat Verstappen zijn debuut zou gaan maken in de beroemde 24-uursrace. De Nederlander combineert dit uitgebreide GT3-programma met zijn reguliere verplichtingen in de Formule 1, waar hij uitkomt voor Oracle Red Bull Racing. Naast Verstappen en Auer maken ook Dani Juncadella en Jules Gounon deel uit van de volledige line-up voor de endurance-klassieker in mei.

